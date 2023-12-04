生育率低於開發中國家平均 金正恩大打「媽媽牌」喊話北韓女性多生娃

據朝中社（KCNA）本周一（12月4日）報道，朝鮮領導人金正恩在公開講話時呼籲該國女性多生孩子。

金正恩在出席「全國母親大會」並致辭。他說，「制止生育率下降、提供良好的兒童保育和教育是我們所有人的家務事，是我們應該與母親們一起承擔的任務。」

據韓國估計，過去十多年中朝鮮的生育率處於下降狀態。聯合國人口基金會稱，至2023年，朝鮮的生育率為平均一名女性生育1.8個小孩，低於發展中國家每位女性生育2.1個孩子的平均水平。

鑑於朝鮮因受到制裁，在國際貿易中被西方孤立，平壤在很大程度上要依賴體力勞動者維持經濟運轉。

據信，在20世紀90年代，朝鮮就因飢荒而出現生育率下降。韓國現代研究所今年8月表示，低出生率最終可能會阻礙朝鮮制造業的發展。當時，聯合國人權高級專員圖爾克（Volker Türk）表示，很多朝鮮人「似乎面臨著極度的飢餓」。

在周一的講話中，金正恩向全國的母親們為振奮民族精神做出的貢獻表示感謝。他說：「當我在處理黨和國家工作時遇到困難時，我也總是想到母親。」

韓國也面臨著生育率過低的人口危機，儘管其原因與北方社會主義鄰國不同。2022年時，韓國的生育率僅為0.78，即平均每名女性生育小孩不到一個，為世界最低。

勞動市場條件不佳、工作時間長、首爾等大城市缺乏普通人支付得起的住房等因素都是韓國年輕人不願生孩子的原因。此外，高度競爭、保守的韓國職場文化導致一些女性在因育兒離職一段時間後重返崗位時，受到歧視性對待。

韓國總統尹錫悅今年早些時候表示，韓國生育率過低的問題是一個「重要的全國性議題」。韓國近年來開始向新生兒家庭每月發放津貼，但尚不清楚這項政策是否會對國民生育率產生長期影響。

（路透社、美聯社）

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