COP28直擊／台灣團隊 助馬紹爾執行永續專案

台灣友邦馬紹爾在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）發布第一份「國家適應計畫」，列出未來廿年為適應氣候變遷所需的建設，盼在國際場合喚起國際關注；台灣美妝品牌歐萊德也前進馬紹爾拍攝氣候變遷紀錄片，並於工研院前天舉辦的ＣＯＰ28周邊會議播放。

馬紹爾群島共和國天然資源暨商務部長錫克出席周邊會議並發表演說表示，身為群島國家，現在他們得決定拿有限資源，為哪些島嶼建防波堤、哪些島嶼必須放棄，「這是很困難的一件事」。

參與周邊會議的歐萊德創辦人葛望平表示，馬紹爾碳排量只占全球百萬分之七，卻承受如此大壓力，非常不公平。

工研院綠能所資深工程師胡斯遠說，工研院的使命是試圖透過專業技術，減少投資的不確定因素，「當再生能源產業能盈利，才會吸引更多人投資」。

國合會技術合作處處長顏銘宏分享國合會駐馬紹爾團隊的多項永續專案。一是協助回收廢棄塑膠，再生為植栽盆等用具。另項計畫則引進農業技術、建造示範農場，提升當地人食用蔬果習慣。

國合會數年前也在馬紹爾推動「家用電源效率與再生能源計畫」，貸款幫助民眾汰除老舊的高耗能設備、購置太陽能板，創造再生能源相關就業機會。