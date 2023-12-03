COP28峰會／倡議核電 美日逾20國簽宣言

俗稱聯合國氣候峰會的ＣＯＰ28正在杜拜舉行，二日包括美國、歐盟、日本和澳洲在內，共一一八國已支持在二○三○年前，將全球再生能源發電裝置容量增至三倍的承諾。另據華盛頓郵報一日報導，主辦國阿聯已成立三百億美元（約台幣九千五百億元）基金，投資潔淨能源與其他全球氣候計畫。

歐盟、美國和阿聯皆倡導支持增加再生能源的承諾，認為此舉有助各國從化石燃料轉型。但路透二日報導，各國政府和企業是否將提倡實現該目標所需的龐大投資，仍是未解問題。

二日亦有美、英、法、日本、南韓等超過廿國簽署一項宣言，目標在二○五○年前將核能發電的裝置容量增至三倍。美國總統氣候特使柯瑞說，若不興建新的反應爐，全球無法達到二○五○年淨零碳排目標。柯瑞還說，並非主張核能絕對可以用來替代一切能源，但二○五○年的淨零目標勢必要有核能參與，與碳捕捉、利用和封存等方式一併推行。

目前全球核能發電容量共三七○ＧＷ（百萬瓩），營運反應爐的有卅一國，核電容量要增為三倍將需要取得大量新的許可和融資。該份宣言也呼籲各國採取行動促進對核電的投資。中國大陸、俄羅斯等核子大國則未簽署宣言。

但總部在美國奧克蘭的國際環保組織350.org提醒，日本二○一一年福島核災已凸顯核能危險性，而且核電比再生能源需更久時間才能投入營運，雖樂見拜登政府有意投資化石燃料的替代選項，但世人已無暇浪費在核能上。