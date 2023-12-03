COP28峰會／地球燃燒中 聯合國促淘汰化石燃料

為遏止全球暖化，聯合國秘書長古特瑞斯一日在阿聯杜拜的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）演說，呼籲各國領袖應該徹底淘汰化石燃料，降低或減量已緩不濟急。他並呼籲利用課稅等政策，促使化石燃料業者朝綠能轉型。

古特瑞斯直言地球「燃燒中」，提化石燃料救火無濟於事。若要如願將暖化控制在攝氏一點五度內，「我們終究須停止燃燒一切化石燃料」，不能止於減少而要逐步淘汰。他也呼籲化石燃料業者投資在再生能源轉型，並喊話各國採取課徵暴利稅等方式迫使變革發生。

古特瑞斯表示，「我呼籲各國政府透過管制、立法、設置公平碳費、停止化石燃料補貼和對（企業）利潤實施暴利稅，協助產業做出正確抉擇」。

ＣＯＰ28一日至二日舉行各國元首和政府領袖演說，英王查理三世打頭陣。他說，科學家示警已久，全球正來到危急的臨界點，呼籲各國領袖推進全球氣候目標。全球正彷彿同時進行一場規模龐大又可怕的實驗，遠超過大自然的應付能力，盼能見到貨真價實的氣候行動。

東道主阿聯產油豐富，ＣＯＰ28主席賈比爾身兼阿聯國營石油公司執行長，其中立性受到質疑。太平洋島國馬紹爾群島遭海平面上升威脅，其前總統海妮為抗議阿聯支持續用化石燃料，一日發函請辭在ＣＯＰ28主要建議委員會的職位，不滿阿聯據傳利用主席角色磋商化石燃料交易，有損主辦國公正性。阿聯則對此感到「失望」。

賈比爾一日發布呼籲逐步減少化石燃料的文件草案，但被批評力道不如逐步淘汰。美聯社二日報導，已至少一○六國簽署聲明，呼籲化石燃料完全退場。