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COP28峰會／氣候災難基金 阿聯將注資一億美元

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
氣候峰會開幕 聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議，昨天在杜拜開幕，有近兩百國談判代表與會。特派記者林奐成／攝影
氣候峰會開幕 聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議，昨天在杜拜開幕，有近兩百國談判代表與會。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ２８）十一月卅日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，持續至十二月十二日，排碳大國的動向備受矚目；全球第二大溫室氣體排放國美國由副總統賀錦麗，代替總統拜登出席。阿聯外長阿布杜拉卅日在社群媒體Ｘ發文宣布，該國將提供一億美元（約台幣卅一點五億元）給新成立的氣候災難基金。

白宮宣布，賀錦麗和美國總統氣候特使柯瑞將率廿多位美國官員，參加十二月一至二日在杜拜舉行的會議。華盛頓郵報報導，逾百位世界領袖預定這兩天在會中發表演說，包括法國總統馬克宏、英國首相蘇納克、巴西總統魯拉與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼。這些領袖除將藉機宣傳他們在減緩氣候變遷上的成就，也將揭櫫相關的新承諾，並表達其參與氣候談判的優先事項。

白宮未詳述拜登缺席原因。美國官員則指稱，他正忙於促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯進一步延長在加薩走廊的休戰協議。拜登曾出席蘇格蘭格拉斯哥ＣＯＰ26，是首位參加ＣＯＰ的美國總統，去年也出席埃及夏姆錫克ＣＯＰ27。至於全球最大排碳國中國大陸，國家主席習近平同樣缺席。

紐約時報引述白宮官員報導，賀錦麗將在會中宣布幾項美方倡議，攸關扶持其他國家的氣候韌性和削減溫室氣體排放。

除了全球領袖，英國國王查理三世、社運人士及遊說者，共九萬七千多人參加這場氣候峰會。法新社報導，ＣＯＰ28規模是ＣＯＰ27的兩倍，舉辦經費亦創下自一九九五年德國柏林ＣＯＰ1以來新高。聯合國和東道主阿聯表示，ＣＯＰ28將是繼二○一五年法國巴黎ＣＯＰ21後，最重要的聯合國氣候峰會。

美國 拜登 賀錦麗

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