菲律賓6名陸人遭綁架！警方證實4人被撕票 其中2人為親兄弟

6名中國人一個月前在菲律賓遭綁架，11月28日，菲律賓警方公佈，截至目前已發現4具受害人遺體，其中兩名受害者已通過DNA確認身份，另外兩人則通過其被綁架時所穿的衣服識別出身份。

事發於10月30日，菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區。警方介紹，6名武裝劫匪當日淩晨闖入室內並綁走9人，隨後在半路上釋放當中的3名菲律賓籍人質。

《紅星新聞》報導，有知情人士稱，被綁架者是來自福建泉州晉江市的曾先生一家，除了曾先生和妻子，還包括曾先生的兄嫂、年僅12歲的侄子，還有一人身份不明。

知情人士稱，曾先生和妻子在菲律賓經商多年，在當地華人慈善組織擔任會長，因其樂善好施而為人稱讚，「他熱心助人，為人仗義，他並非是什麼富豪，但閩南人愛面子，也熱情」。

報導稱，3名被綁匪釋放的菲律賓籍人質，是被綁架中國人家中的雇工。據人質介紹，6名武裝綁匪當日淩晨4時許闖入中國雇主家中，把所有人控制並蒙住雙眼后帶上車。

車輛行駛到林馬社區時，綁匪將3名菲律賓人釋放，並勒令他們不得報警，其後將剩下的6名中國人開車帶走。他們獲釋後立刻向社區官員報告，並在社區官員陪同下前往當地警局報案。

11月28日，菲律賓員警總署發言人、員警上校法哈多在新聞發佈會上表示，11月6日在英凡塔鎮發現兩具遺體。警方從2名受害者遺體取了DNA樣本，法醫將樣本與曾先生母親提供的DNA樣本比對後，發現受害者是曾先生倆兄弟。

法哈多稱，另外2名受害者的遺體被丟棄在黎剎省羅德裡格斯鎮，警方通過2人被綁架時所穿的衣服識別出她們的身份，目前正等待DNA檢測結果以確認死者身份。

菲律賓警方表示，綁匪的作案動機未明，還有兩名被綁架者仍然失蹤。

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文章授權轉載自《香港01》