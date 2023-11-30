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受困坍塌隧道17天 印度41工人全獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
四十一名工人受困隧道十七天，廿八日全部獲救。（美聯社）
四十一名工人受困隧道十七天，廿八日全部獲救。（美聯社）

印度北部北阿坎德邦一處施工中的隧道在十二日坍塌，四十一名工人受困十七天，廿八日晚終於全部獲救。印度總理莫迪在社群媒體Ｘ聲明，救援成功使所有人激動，受困工人的勇氣及耐心也激勵社會大眾，並向參與救援的人員致敬。

這座修建中、長四點五公里的西爾基亞拉隧道，十二日在距離出口約兩百多公尺處坍塌，四十一名來自印度赤貧省分的低薪工人困在隧道中，一邊是厚達五十七公尺的坍塌土石與混凝土廢墟，另一邊待打通的山壁逾四百公尺。

救難人員決定以鑽探機從水平方向打通坍塌土石，在土石中開出小通道，插入寬九十公分的逃生鋼管，讓受困工人躺在滾輪擔架上運出。一開始的估計是幾天內可以挖通逃生道。

然而，技術和土質問題使救援工作一再停頓，鑽探機挖掘過程中多次被迫維修更換，鑽至四十七公尺時宣告損壞，無法修理，援救人員一度考慮改從隧道上方挖掘垂直逃生道。最後由廿四名資深礦工加入救援行列，小心翼翼地以人工開挖方式挖「鼠洞」，三人一組全天候朝受困工人方向挖掘石塊和礫石，救援工作才又有進展。

逃生道挖通後，每名工人約需三至五分鐘爬出通道，因此全部脫困需三到四小時。

受困期間，工人們藉由一條管道獲得食物、水、光線、氧氣與藥品，才能撐下來。廿八日在隧道外迎接他們的北阿坎德省省長達米指稱，工人們經檢查後健康狀況良好，沒出現虛弱或發燒症狀，雖然可以躺擔架上，但選擇自己爬出來。達米表示，他們每人將收到十萬盧比（約台幣三點七萬元）支票，並將要求資方給假，讓他們與家人團圓十五至卅天。

該隧道是連接北印度城市瓦拉納西等印度教四大聖地的總長八九○公里「四聖地公路」一段，興建該公路的計畫由莫迪提出，造價達十五億美元（約台幣四七三億元）；印度政府將展開調查坍塌原因，並追究建築公司責任。有專家指出，工地未遵守規定建造逃生通道，事故地區亦常見山崩、地震及水災。

印度隧道救援 資料來源／法新社
印度隧道救援 資料來源／法新社

印度教 台幣 社群媒體

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