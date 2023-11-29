李顯龍交棒黃循財 「草根精英」將如何領導新加坡？

精英政治領導下的新加坡，維持國家穩定可謂重中之重。尤其，執政近20年的總理李顯龍，原先計畫70歲前卸任，卻先後遭逢疫情與醜聞攪局。國際震盪之際，這位「愛彈吉他出名」的第四代領導人黃循財，如何接班星國總理大位？

隨著新加坡總理李顯龍年近古稀，接班人的安排也成為公眾焦點。2022年4月，當時為新加坡財政部長的黃循財，首度獲欽點為下屆總理候選人，今年11月初，執政黨人民行動黨年度大會上，李顯龍再度表明，「若一切順利」，將在明年卸任，屆時將由黃循財領頭，參加最晚於2025年11月舉行的新加坡國會大選。

「抗疫有功」黑馬殺出

相較於李顯龍接班前，已擔任副總理長達14年，黃循財在獲選接班人後，同年6月，才升任副總理兼任財政部長，因過往較不為大眾所熟知，才獲得黑馬稱號。

不過，若以星國歷代總理接班「資格考」分析，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授張嘉松（Alan Chong）接受《澎湃新聞》採訪時指出，第二任總理吳作棟挺過經濟危機，李顯龍則需處理國防、貿易等問題，而黃循財面對的，則是重擊全球方方面面的新冠疫情，「這是對這一代政治領袖最大的考驗。」當時，黃循財擔當跨部門抗疫小組負責人，被視為帶領新加坡撐過疫情的關鍵人物。

正因如此，黃循財抗疫有功的實力，有目共睹，在星國政府決策團隊內部投票時，19人中贊同票高達15票。不過，考慮到2020年選舉結果，人民行動黨支持率和得票率雙雙下滑，李顯龍更直言未達預期，各界分析，黃循財要坐上總理大位，還需克服國會改選難關。

精心安排接班時程

為確保選贏2025年大選，對黃循財如何逐步接班，李顯龍當然要精心安排，其中有幾個值得關注的時間點。

首先，其中一個重要的時間點落在明年2月，屆時這位總理候選人將公布2024年度預算案，也將公開「新加坡攜手前進」（Forward Singapore）運動的更多細節。「新加坡攜手前進」運動由黃循財與第四代領導群主導，2022年6月啟動，蒐集約20萬星國民眾意見，已在10月底公布最新報告，長達177頁，勾勒星國未來發展的「七大方向」，包括改善社會弱勢群體福利、提升水電工、長者照護員等職業薪酬。

星國《今日報》報導，「新加坡攜手前進運動」可謂黃循財接班前的重要「作品」，大眾的認可與接受度，將影響後續的大選成果，可說是選前試煉。

至於內閣改組時間，新加坡的政治學者看法略為分歧，不過皆一致認同，新加坡政府一向謹慎穩健，這次重要的內閣改組，將維持一貫循序漸進的作風。其中，新加坡管理大學法律學系副教授陳慶文（Eugene Tan）指出，內閣改組最快將在2024新年，以利新內閣增加對預算案的參與，並促進與大眾、官員之間的互動。

第三個時間點，則是8月的新加坡國慶日群眾大會，也是人民行動黨70週年慶，屆時將由李顯龍發表談話，抑或黃循財代表演說，是重要看點之一。明年恰逢李顯龍執政20週年，他可能有意發表「告別演說」，而對於黃循財，這將是展示新政府願景的大好機會。

黃循財接班時程重要時間點

愛彈吉他的「草根精英」，玩抖音、人氣旺

值得注意的是，黃循財民間人氣相當旺，他常在TikTok平台分享家庭故事、與寵物互動，以及對吉他的熱愛，成功建立親民形象。外加高中以前的求學經歷，都在社區學校，與典型新加坡政治人物不同，讓黃循財收割「草根精英」的稱號。

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另外，《聯合早報》報導，在星國疫情艱困的2020年，擔當跨部門抗疫小組負責人的黃循財，在國會分享「全民一心的抗疫歷程」時，一度哽咽難言近三分鐘。如此真情流露的舉動，受到星國民眾一片好評，更形容「會為新加坡人流淚的人，就是可以信任的人」。

如此高人氣的特色，將成為黃循財接班之路上的順風車。第二任總理吳作棟接受《海峽時報》專訪時指出，第四代領導人需獲得「選民的強力授權」，新加坡才可以在地緣政治緊張、國際局勢動盪不安之際，持續脫穎而出，保持安定。

從第三代的李顯龍到第四代的黃循財，新加坡社會經歷許多轉變，對國家領導人選任制度的期待，也逐漸走向開明，而黃循財「接底氣」且具有公眾信任的特色，有望成為接任總理大位的利器。當前新加坡正式啟動接班計畫，外界皆關注這位「草根精英」，究竟可否符合民眾期望，在2025年大選帶領人民行動黨，繼續贏得選民信任。

（本文出自2023.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）