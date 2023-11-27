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東亞局勢降溫？ 中日韓將恢復對話

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中日韓三方26日敲定將恢復領袖對話，盼和緩東亞區域地緣政治緊張。（@MofaJapan_jp via Twitter）
中日韓三方26日敲定將恢復領袖對話，盼和緩東亞區域地緣政治緊張。（@MofaJapan_jp via Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

積極站隊美國的日本南韓，最近竟想與中國對話？3方外交官26日於韓國釜山會面，承諾會恢復3方對話機制，但並沒有確定日期。雖然日本與韓國近年與美國加強經濟與軍事連結，但兩國與中國仍有很深經濟交往，以及領土衝突，在習近平與拜登恢復軍事對話同時，他們也和緩了與中國的關係。

三方對話時間未定

根據《美聯社》報導，中、日與韓3國的外交部長26日睽違4年後再度見面。南韓外交部長补京表示，經3國討論後，決定將恢復3國對話機制，但詳細時間尚未敲定。3方希望從低層級對話開始，並加速各方的官方連結，讓三國峰會能儘速舉辦。

德國之聲》提到，根據日韓聯合聲明，3方也承諾會在人流、貿易、科技、公衛、安全與永續發展上有更多合作。中日韓3方的領導人峰會自2008年開始，2019年停辦後，至今就未再舉辦。

近日因中國國家主席習近平與美國總統拜登在APEC峰會碰面後，美中對抗的態勢有稍微和緩，《美聯社》認為，日韓也打算與中和緩關係，因此決定與中國恢復停辦4年的領袖會議。

中日韓齟齬仍多

不過各方都還是有衝突的地方，日本外交大臣上川陽子希望中國能取消對日本海產的進口禁令，中國仍對日本排放福島核電廠的氚廢水感到不滿；韓國首爾法院近日則要求日本對南韓慰安婦進行財務賠償，亦引發日本不滿，但同時北韓近日積極發射飛彈與衛星，讓日、韓兩國都相當擔憂。

南韓便希望中國做為老大哥，能好好約束北韓的行為，甚至要求北韓非核化，但中國外交部也回應，盼日韓不要將太多經濟議題政治化，且美日韓本周在朝鮮半島附近海域軍演，也引發北韓與中國不滿。

總之，3方雖承諾要恢復領袖對話機制，但仍有許多紛爭待解決。

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