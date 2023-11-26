解碼中國：習近平於特別峰會發表演說 陸希望讓金磚國家贏得更多影響力

習近平在公開場合開口講外語，那一定事關國家大事。這位中國黨和國家領導人在北京會晤阿拉伯貴賓時，以「as salam alaikum」（阿拉伯語：和平和你們同在）作為開場白，同時也直接進入了此次會談的主題。習近平同阿拉伯來賓就中國同阿拉伯世界的合作以及巴勒斯坦領土的政治未來交換了意見。

習近平在講話中強調，中國願意為促成中東和平對話付出努力，「中國堅決支持中東和平進程，支持巴勒斯坦建立基於1967年邊界以及東耶路撒冷為首都的、擁有全部主權的獨立國家。我們希望，有關各方能夠採取具體措施，掃清和平談判的障礙」。

習近平以「Shukran！」（阿拉伯語謝謝之意）作為講話的結束，又贏得現場一片掌聲。這是2014年6月5日，習近平在北京中國阿拉伯論壇上發表講話的情景。

中國加強在中東的活動

九年之後，即本周二舉行的金磚國家特別視訊峰會上，習近平再度就中東問題發表講話。此次峰會是由金磚國家輪值主席南非總統拉馬福薩Cyril Ramaphose 召集的。俄羅斯總統普亭以及聯合國秘書長古特雷斯均出席了會議。鑑於當前的以哈沖突，本次會議的主題則是中東和平進程。

習近平的立場一如既往。他要求以色列同極端伊斯蘭組織哈瑪斯立即停火，並釋放被關押的平民。習近平說，巴勒斯坦問題不得到廣泛、公平和長久性的解決，中東就不會實現長久和平。

中國對以色列內閣批准停火表示贊賞。媒體報導稱，此次停火主要得益於埃及和卡塔爾的中介調停，但想必之前各方為此進行了長時間的外交斡旋。

周一，中國外長王毅同沙特阿拉伯、約旦、埃及、印度尼西亞以及巴勒斯坦自治機構的外長在北京舉行了會談。王毅表示：「你們啟動國際斡旋的第一站選在北京，這是高度信任的表現。我們之間的相互理解和相互信任是有優良傳統的」。

金磚的新形象

本周召開的金磚集團特別峰會也是該組織首次就當前國際政治危機召開特別會議。對於並不滿足於全球第二大經濟體地位的中共紅色統治者來說，此次峰會當然是一個求之不得的機會。中國更需要的是政治影響力。而迄今為止，阿拉伯世界一直是中國外交視野裡的死角。

特別峰會上，習近平發表了頗具領袖風範的視訊講話：「當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要」。

習近平還強調，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。「今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的『大金磚合作』開了個好頭。中方願同其他成員一道，開創金磚合作新時代」。

埃及、阿根廷、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯以及阿聯酋也作為新成員首次出席了峰會。上述國家都是中國一帶一路倡議的積極支持者。

「一帶一路已死，一帶一路模式萬歲。」

中國的一帶一路倡議是一個遍布全球的商貿網絡，目的是以中國的利益重新打造全球地緣政治格局。杜伊斯堡埃森大學東亞經濟學教授陶波（Markus Taube）對該倡議是否能長遠獲得成功持懷疑態度。他說：「一帶一路已死，一帶一路模式萬歲」。

陶波說：「一帶一路倡議是在全球化被解讀為雙贏模式的時期誕生的，當時正是全球化進程風調雨順的時候。一帶一路主打共同建設基礎設施，共同發展商業模式的理念。而現在，這一理念已經無法繼續推行，全球話語已經發生了變化。一帶一路的現有模式已經失去了市場」。

他表示，雖然一帶一路不會壽終正寢，因為它已經被寫進了黨章。但一帶一路的許多內容正在向其他倡議和其他項目轉移。

今年十月底的一次講座上，陶波表示：「與此同時，金磚集團則正在逐步發展成為中國利益的外交和經濟載體，這一點在全球南部表現得尤為突出。金磚集團的性質正在發生根本性的變化」。

中國外交政策的改變及其對德國的影響

陶波說：「對於德國，尤其是德國經濟而言，中國的政策變化不僅會影響在華業務，也會影響在第三國的業務。金磚國家是中國外交和外貿政策的核心結晶」。

值得一提的是，BRICS中文稱之為「金磚」，而金磚+則被稱為「大金磚」。按照北京的解讀方式，二十一世紀，中國所要爭奪的硬通貨就是政治影響力。因此，北京對金磚的理解，就是在一個反西方、反殖民的聯盟中擁有更大、含金量更高的影響力。

「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

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