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魂歸家鄉…二戰轟炸機荷蘭上空遭擊落 3名英軍遺骨80年後終確認
英國三名空軍士兵1943年在荷蘭執行任務時，遭德軍擊落，就此下落不明，遺體直到80年後才由荷蘭國防部確認遺骨、魂歸家鄉。
1943年6月13日，英國一架蘭開斯特轟炸機在執行針對德國波鴻的任務後，返航途中在荷蘭愛塞湖上空遭德軍擊落，機上7人當中有4人的遺體被沖上岸，其餘3人分別是斯瑪特（Arthur Smart）、斯普拉克（Charles Sprack）和摩爾（Raymond Moore）就此下落不明。
衛報報導，1996年漁民在愛塞湖撈起一具引擎後，交給航空器修復基金會所經營的博物館檢驗，基金會決定繼續打撈作業，並陸續發現兩個印有機上失蹤人員名字首字母的鍍銀菸盒。
協助調查的基金會人員格拉斯（Johan Graas）透露，原先下落不明的27歲飛航工程師斯瑪特、23歲機槍手斯普拉克，21歲無線電通訊員摩爾，目前都已由荷蘭國防部確認遺骨。
英國國防部和大英國協國殤紀念墳場管理委員會，在接收遺骸後將決定三人下葬的時間和地點。據了解，荷蘭在二戰期間約有30至50處墜機地點，埋藏著二戰失蹤軍人的遺骨。
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