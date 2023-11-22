北韓再射衛星 俄專家指導增成功率

南韓與日本表示，北韓在當地時間廿一日深夜向南方發射一枚飛彈，據信載運軍事偵察衛星。這是北韓今年第三度嘗試發射間諜衛星。

路透報導，日本政府廿一日透過全國瞬時警報系統向南方的沖繩縣居民發布緊急警告，稱北韓疑似已發射一枚飛彈，呼籲民眾採取避難。北韓廿一日告知日本，將在十一月廿二日至十二月一日之間發射衛星，南韓軍方已表示，將密切監視預告期首日廿二日凌晨的動態。南韓國防部廿一日稍早在例行記者會表示，北韓今年兩次發射衛星都是在預告期第一天的凌晨，這次也可能採取類似模式。

北韓今年分別在五月卅一日及八月廿四日嘗試發射軍事偵察衛星，皆以失敗告終；第三次發射未依先前預告的在十月進行，而是廿一日才向日本通報將朝黃海和東海方向發射一枚運載太空衛星的火箭。

根據北韓通知，這枚「人造衛星」墜落地點可能在北韓西南部的黃海二處海域，以及菲律賓呂宋島以東的太平洋一處海域，除日本海上保安廳對相關海域發出航行警報外，南韓海洋水產部也透過國立海洋調查院發布航行警告。

南韓與美國、日本的北韓事務代表稍早通話，強烈要求北韓立即中止使用彈道飛彈技術進行衛星發射工作，譴責此舉違反聯合國安理會決議，並表示三國將密切合作，強化對地區威脅的遏制力，以及在安理會對相關議題的合作。

南韓國情院先前根據蒐集情資表示，北韓已接受俄羅斯技術專家指導，這次發射衛星成功可能性大幅提升。

南韓海軍表示，美國核動力航空母艦「卡爾文森號」已抵達南韓釜山市港口，用以擴大嚇阻北韓核子和飛彈計畫。

南韓海軍少將金智勳在聲明中說，卡爾文森號的抵達展現了韓美同盟「強大的聯合防禦態勢，以及因應北韓發展核子和飛彈威脅的堅定意願」。