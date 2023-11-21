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最大規模審判！義黑手黨「勇者」200多人遭定罪、總刑期逾2200年

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
義大利黑手黨「勇者」大審判落幕，超過200名被告遭到定罪，其中不乏地方官員和政商人物，刑期總加突破2200多年。美聯社
義大利黑手黨「勇者」大審判落幕，超過200名被告遭到定罪，其中不乏地方官員和政商人物，刑期總加突破2200多年。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，義大利黑手黨「勇者」（'Ndrangheta）大審判落幕，超過200名被告遭到定罪，其中不乏地方官員和政商人物，刑期總加突破2200年，為1980年代之後的黑幫最大規模審判。

當地時間20日，義大利南部卡拉布里亞大區（Calabria）拉梅齊亞泰爾梅市（Lamezia Terme）法院，針對300多名和勇者有關的犯罪分子宣判，罪名涵蓋謀殺、勒索、販毒、放高利貸、濫權和洗錢等，200多名被告遭處總計2200多年刑期，另外100多人被判無罪；歷時三年的大審判，在法官逐一查閱數千小時證詞後，總算畫下句點。

專家分析許多被告是白領階級，包括政府公務員、不同產業的專家和高級官員，他們大舉滲透地方經濟體系、公家機關甚至是衛生單位，藉此操縱招標和賄賂官員。

其中最知名的被告包括皮特利（Giancarlo Pittelli），他是律師，也是前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）生前率領義大利力量黨（Forza Italia）的前參議員。皮特利因勾結黑手黨類型組織，被判11年徒刑。

這場牽涉數百人的大審判聲勢浩大，不僅佈署重重警力保護法官，還配備高安全級別鐵籠，並且足以容納近600名律師和900名證人。

勇者是歐洲勢力最大的犯罪組織，發跡於卡拉布里亞的貧困地區，是世上公認最危險的組織。據估勇者把持歐洲多達8成的古柯鹼市場，號稱年營業額為600億美元。

義大利 黑手黨 律師

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