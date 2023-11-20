快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

俄羅斯放任難民入境…芬蘭決定關閉與俄邊境三個月 克宮：傷害兩國關係

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
歐爾波宣布關閉與俄羅斯接壤的邊界。(Photo by FinnishGovernment on Flickr used under Creative Commons license)
歐爾波宣布關閉與俄羅斯接壤的邊界。(Photo by FinnishGovernment on Flickr used under Creative Commons license)

芬蘭將關閉與俄羅斯邊境三個月。由於上周起，從俄羅斯前往芬蘭邊境的尋求庇護者人數增加，芬蘭政府已宣布即日起將關閉4處邊境檢查站。對此，歐盟給予肯定、認為可以穩定歐洲安全，俄羅斯則認為此舉將破壞兩國關係。

越界人數持續增加

據《金融時報》報導，芬蘭總理歐爾波宣布從上週六起，將關閉東南部4處邊境管制站為期3個月。他說，「這是一次強烈、罕見的作法。我們想要釋出一個明顯的訊息，希望這種發展能夠停止。」

過去幾週，從俄羅斯試圖越境的人數穩定增加，根據芬蘭統計，本週來自中東與非洲國家的尋求庇護者人數，比截至10月的一整年人數還要多，周一有39人越界、周二55人以及周三76人。芬蘭邊境事務副主管哈西寧表示，上週四就有跡象顯示，尋求庇護者也開始從北部邊界越境。他說，「這是嚴重危害國家安全。」

對於芬蘭關閉邊界一事，歐盟執委會主席馮德萊恩則給予肯定，「我完全支持芬蘭的做法。」

俄國將予以回應

俄羅斯駐芬蘭大使館則表示，對於芬蘭關閉邊界已預備好「回應」，克里姆林宮發言人佩斯科夫則認為，此舉將傷害兩國的友好關係。芬蘭是歐盟與俄羅斯土地接壤最長的國家，兩國陸地接壤長度達1,340公里。

移民仍持續前往欲進入芬蘭

據《路透社》報導，芬蘭邊境防衛隊從上周五起便開始在芬蘭東南部的瓦利馬、努伊亞馬、伊馬特拉和尼拉拉邊境檢查站設立障礙，這些檢查站是往來芬蘭與俄羅斯的主要通道。不過，上週六下午，邊界檢查站仍出現數十名移民冒著零下低溫點燃營火取暖，甚至出現2名移民試圖突破障礙強行進入芬蘭。

芬蘭官員指出，上週六共有67人前往檢查站尋求庇護，一群移民還在檢查站關閉後半小時抵達。檢查站站站長金努寧說，「在這種情況下，我們不得不讓這些人進入芬蘭，因為俄羅斯並不會收容他們。」

【更多精采內容，詳見

芬蘭 俄羅斯 移民 歐盟 邊境管制

延伸閱讀

自俄羅斯入侵以來 烏克蘭已在黑海摧毀15艘俄國軍艦

一切都為了戰爭？俄羅斯明年財政預算出爐 經濟專家難以置信

芬蘭邊界無證客增 恐爆難民危機

芬蘭名導「落葉」3萬人搶看 橫掃歐洲電影獎前進奧斯卡

相關新聞

美國擬向日本、南韓軍售飛彈 北韓斥：恐引發新一輪軍備競賽

北韓國營媒體報導，北韓今天批評美國可能向日本與南韓出售飛彈，斥責這項危險舉動將會升高區域的緊張情勢，並引發新一輪軍備競賽

打掉重練救經濟？阿根廷總統大選，極右「無政府資本主義者」米萊勝選

「阿根廷跌破眼鏡的大破大立？」阿根廷總統大選結果11月19日出爐，自稱「無政府資本主義者」的極右翼候選人米萊（Javier Milei）以55.8%得票勝出，即將成為下一任阿根廷總統，現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）則拿下44.2%選票，已承認敗選。米萊本是經濟學家，以激進政策，如「用美元取代披索」等，獲得大批選民支持、快速崛起——在通膨率142.7%、貧窮率40%的阿根廷，選民對傳統政治憤怒不已，承諾大砍政府預算、廢除央行的米萊就成為年輕選民眼中的未來希望；只是，米萊的政黨在國會僅有少量席次，沒有在任何一省執政，他本人的參政經歷也僅2年，如何籌組政府、以及他的政策會帶來變革或是更加動盪，一切尚屬未知。

俄羅斯放任難民入境…芬蘭決定關閉與俄邊境三個月 克宮：傷害兩國關係

芬蘭將關閉與俄羅斯邊境三個月。由於上周起，從俄羅斯前往芬蘭邊境的尋求庇護者人數增加，芬蘭政府已宣布即日起將關閉4處邊境檢查站…

第3波排海完畢！約7800噸核汙水入海 日本擬新年後排第4波

日本東京電力公司（以下簡稱東電）今天結束福島第一核電廠第3波「核處理水」排海作業，預計約於2024新年後排放第4波「核處...

日經：新疆外貿創新高 無畏西方國家制裁

日經報導，根據烏魯木齊海關最新統計數據顯示，2023年的前10個月，中國大陸新疆地區的海外貿易額躍增40%至4,092億...

南韓防長稱北韓最快本周射間諜衛星 恐大幅提升監視能力

南韓國防部長申源湜19日上KBS電視台時事節目表示，北韓可能最快在本周發射間諜衛星，最晚則是在本月結束前發射。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。