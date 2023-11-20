俄羅斯放任難民入境…芬蘭決定關閉與俄邊境三個月 克宮：傷害兩國關係

芬蘭將關閉與俄羅斯邊境三個月。由於上周起，從俄羅斯前往芬蘭邊境的尋求庇護者人數增加，芬蘭政府已宣布即日起將關閉4處邊境檢查站。對此，歐盟給予肯定、認為可以穩定歐洲安全，俄羅斯則認為此舉將破壞兩國關係。

越界人數持續增加

據《金融時報》報導，芬蘭總理歐爾波宣布從上週六起，將關閉東南部4處邊境管制站為期3個月。他說，「這是一次強烈、罕見的作法。我們想要釋出一個明顯的訊息，希望這種發展能夠停止。」

過去幾週，從俄羅斯試圖越境的人數穩定增加，根據芬蘭統計，本週來自中東與非洲國家的尋求庇護者人數，比截至10月的一整年人數還要多，周一有39人越界、周二55人以及周三76人。芬蘭邊境事務副主管哈西寧表示，上週四就有跡象顯示，尋求庇護者也開始從北部邊界越境。他說，「這是嚴重危害國家安全。」

對於芬蘭關閉邊界一事，歐盟執委會主席馮德萊恩則給予肯定，「我完全支持芬蘭的做法。」

俄國將予以回應

俄羅斯駐芬蘭大使館則表示，對於芬蘭關閉邊界已預備好「回應」，克里姆林宮發言人佩斯科夫則認為，此舉將傷害兩國的友好關係。芬蘭是歐盟與俄羅斯土地接壤最長的國家，兩國陸地接壤長度達1,340公里。

移民仍持續前往欲進入芬蘭

據《路透社》報導，芬蘭邊境防衛隊從上周五起便開始在芬蘭東南部的瓦利馬、努伊亞馬、伊馬特拉和尼拉拉邊境檢查站設立障礙，這些檢查站是往來芬蘭與俄羅斯的主要通道。不過，上週六下午，邊界檢查站仍出現數十名移民冒著零下低溫點燃營火取暖，甚至出現2名移民試圖突破障礙強行進入芬蘭。

芬蘭官員指出，上週六共有67人前往檢查站尋求庇護，一群移民還在檢查站關閉後半小時抵達。檢查站站站長金努寧說，「在這種情況下，我們不得不讓這些人進入芬蘭，因為俄羅斯並不會收容他們。」

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