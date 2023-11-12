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SpaceX宣布 史上最大火箭星艦最快11月17日再次試射

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）表示，公司打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）4月試射行動以在半空爆炸收場後，現打算於下星期再度進行試射。 路透通訊社
美國太空探索科技公司（SpaceX）表示，公司打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）4月試射行動以在半空爆炸收場後，現打算於下星期再度進行試射。 路透通訊社

美國太空探索科技公司（SpaceX）表示，公司打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）4月試射行動以在半空爆炸收場後，現打算於下星期再度進行試射。

SpaceX昨晚於社群平台X表示：「星艦準備最早於11月17日發射，正等待最後的官方批准。」

SpaceX預料星艦會是一個可以完全重複使用的次世代太空船，最終將帶著人類和貨物前進火星。

美國國家航空暨太空總署（NASA）正密切關注SpaceX計畫的進展。NASA已和SpaceX簽約，最快於2025年以一款「星艦」把阿提米絲（Artemis）計畫中的太空人送到月球表面。

今年4月20日時，SpaceX星艦無人火箭從德州波卡契卡（Boca Chica）發射升空4分鐘後爆炸。星艦有多個引擎故障，且第一節火箭推進器並未成功與上方太空船分離。

火箭接著解體化為一團火球，墜落至墨西哥灣中，而發射時掀起的塵土則一路飄達數公里外的城鎮。

美國聯邦航空總署（FAA）需核發許可，星艦才能進行第2次試射。FAA已於10月完成星艦的安全審查，但這項計畫仍須獲得美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）的批准，許可才能發出。

根據SpaceX發布的公開資訊，一架全新的星艦已在發射台上待命。

星艦直立高度達120公尺，能產生1670萬磅的推力，是過去在「阿波羅」計畫載運太空人上月球的「土星5號」（Saturn V）2倍多。

星艦設計成可完全重複使用，兩個階段都會返回地球，藉此大幅降低發射成本。

下週的最新飛行計畫與4月那次差不多。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示，推進器成功分離後，星艦將繼續來到「軌道下面一點點」的高度，並繞地球將近一圈，然後墜入夏威夷附近的太平洋。

X 太空人 SpaceX

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