與北京較勁 美國將斥資180億元在斯里蘭卡建貨櫃中心

美聯社報導，美國8日宣布一項5.53億美元（約新台幣180億元）的計畫，將在斯里蘭卡可倫坡港打造一座新的深水海運貨櫃中心。斯國是北京「一帶一路」基礎建設倡議參與國，而美國正和中國大陸在國際開發融資上較勁。

據報導，華府旗下援外機構美國國際開發金融公司（DFC）表示，該計畫透過私人貸款資助，可望提供斯國關鍵基礎建設，並讓可倫坡成為位處主要航道和新興市場交會處的「國際級物流樞紐」，為斯國創造繁榮之餘「不會增加主權債務」。

DFC執行長奈森表示，這筆用於「西貨櫃中心」（West Container Terminal）的資金承諾還能「強化我們在該區域的盟友的地位」。這項美方支持的融資，正逢斯里蘭卡試圖從嚴峻財政和經濟危機中復甦。

可倫坡港自2021年以來，運作就逼近吞吐量上限，DFC表示新的貨櫃中心將有助於孟加拉灣周邊成長中經濟體。該計畫的當地合作夥伴將包括斯國John Keells集團，以及印度阿達尼港口和特別經濟區（Adani Ports & SEZ）有限公司，後者擁有「西貨櫃中心」51%股份。

約5年前創設的DFC，意在回應北京的全球基建倡議「一帶一路」。北京已藉一帶一路，每年投資數十億美元在多國打造鐵公路和港口、機場等，對象多半是開發中國家，藉以促進貿易並與之交好，但部分計畫引發爭議。

例如，斯國先前大幅向中國借貸，藉此在東南岸打造赫班托達港（Hambantota Port）和機場、城市等基建，卻未能獲得足夠營收來償還貸款。2017年，斯里蘭卡將赫班托達港租賃給中國。

報導指出，斯國對北京的數十億美元債務，已讓斯國更難解決其財政困難，也常被一帶一路的批評者作為例證，宣稱北京從事「債務陷阱外交」。