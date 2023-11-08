台灣客大鬧南韓旅店「房間灑滿尿」 業者賠7千還吞1顆星負評...韓網炸鍋

許多台灣人喜歡去日本、南韓旅遊，但如果在當地發生消費糾紛或鬧事，還登上國外社群版面恐怕會傷害國人形象。近日有南韓媒體披露，有兩名台灣旅客10月23日投宿位於南韓大邱中區的一間旅店，在住宿期間，台灣旅客不斷抱怨投訴，包含旅店沒提供早餐、沒24小時服務台等。後來業者去房間敲門關心都沒人回應，奇怪的是，房間走廊附近充斥一股尿騷味，業者無奈之下打開門，才發現台灣旅客在房內灑滿尿，人已經退宿落跑了，讓他看了相當震驚又氣憤。

根據朝鮮日報報導，台灣男子A先生和朋友在10月23日投宿大邱中區一間旅店，並在10月26日晚上離開。他們訂了兩間房間，一晚價格是3萬韓元（約新台幣738元），這是不含早餐的住宿折扣價格。

業者崔先生表示，A先生在住宿期間不斷客訴，包含第一天不能提前入住、第二天沒提供早餐和旅店沒有24小時服務台等。到了25日，A先生很生氣抱怨，房間內的空調故障無法啟動，員工接獲投訴去房間查看，才發現房內的空調電線被拔掉了。

但更嚴重的問題來了，到了10月26日晚上，崔先生被住宿預約網站告知收到A先生的客訴，因此他去A先生的房間敲門關心，但一直敲門卻無人回應，崔先生還聞到房間附近和走廊飄了一股尿騷味，無奈之下打開門確認，才發現A先生已經退宿走人，但房間狀況超級驚悚，從牆壁、牆角和床舖的裝飾都有尿液，連毛巾也被尿浸濕，而廁所也沒沖水，用工具清馬桶則流出很多濕紙巾。

業者崔先生表示，這兩名台灣旅客在房內灑滿尿，他的員工多日清潔房間，都無法消除味道。圖／擷自朝鮮日報

崔先生控訴，員工這幾天打掃房間，都無法消除尿騷味和污漬，而房內也得重新整理貼壁紙，崔先生計算損失金額有30萬韓元（約新台幣7383元），「特殊清掃費10萬韓元（約新台幣2461元）、貼壁紙費用20萬韓元（約新台幣4922元），以及這期間無法經營這房間，導致取消預約要付的違約金和銷售損失全部要由我一個人承擔」。

到了10月27日，他更發現A先生在住宿預約網站給旅店評分1顆星，還撰寫了惡意評論。目前崔先生已經向警局報案，並對A先生提告賠償財產損失。

相關新聞報導被轉貼到南韓論壇theqoo上，引發一陣討論，不少南韓網友留言，「這不是瘋了嗎？」、「哇，這兩名台灣旅客的素質太瘋狂了。我一想到兩個男人脫下褲子撒尿畫面，太不文明了，我很震驚，這看起來像混蛋」、「不管是誰，都要讓這兩名台灣旅客負起責任，讓他們在自己的國家挨罵丟臉」。