菲律賓記者直播遭開兩槍身亡 聽眾臉書直擊驚悚殺害現場

英國衛報報導,菲律賓一名電台記者廣播現場遭開兩槍身亡,槍手搶走死者身上金項鍊後騎車逃逸,臉書聽眾無預警直擊驚悚殺害畫面。

57歲死者烏馬隆(Juan Jumalon)是西米薩米斯省(Misamis Occidental)廣播電台記者,當天槍手佯裝聽眾闖入住家錄音間,朝死者開了兩槍後又搶走他身上的金項鍊,後續和一名在外把風的同夥騎乘機車逃逸。

目前警方正在調查槍手身分,尚未確定案件是否和死者工作有關。

當時,烏馬隆正在臉書直播廣播,事發前一刻,他停了一下,抬頭看了鏡頭後方,接著傳出兩聲槍響,烏馬隆隨即倒臥在椅子上,背景音樂則持續播放,臉書聽眾無預警直擊的驚悚畫面。

最終,烏馬隆在送醫途中身亡。

由於臉書直播沒有拍到槍手身影,警方將調閱住家及周邊監視器再做進一步確認。

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)對槍殺事件表示強烈譴責,並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕歸案。

菲律賓長久被視為對記者最危險的地方,菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟( National Union of Journalists of the Philippines)表示,烏馬隆是國內自1986年至今第199個遇害記者。