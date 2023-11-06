菲律賓記者直播遭開兩槍身亡 聽眾臉書直擊驚悚殺害現場

英國衛報報導，菲律賓一名電台記者廣播現場遭開兩槍身亡，槍手搶走死者身上金項鍊後騎車逃逸，臉書聽眾無預警直擊驚悚殺害畫面。

57歲死者烏馬隆（Juan Jumalon）是西米薩米斯省（Misamis Occidental）廣播電台記者，當天槍手佯裝聽眾闖入住家錄音間，朝死者開了兩槍後又搶走他身上的金項鍊，後續和一名在外把風的同夥騎乘機車逃逸。

目前警方正在調查槍手身分，尚未確定案件是否和死者工作有關。

當時，烏馬隆正在臉書直播廣播，事發前一刻，他停了一下，抬頭看了鏡頭後方，接著傳出兩聲槍響，烏馬隆隨即倒臥在椅子上，背景音樂則持續播放，臉書聽眾無預警直擊的驚悚畫面。

最終，烏馬隆在送醫途中身亡。

由於臉書直播沒有拍到槍手身影，警方將調閱住家及周邊監視器再做進一步確認。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對槍殺事件表示強烈譴責，並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕歸案。

菲律賓長久被視為對記者最危險的地方，菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟（ National Union of Journalists of the Philippines）表示，烏馬隆是國內自1986年至今第199個遇害記者。