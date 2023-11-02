對俄反攻陷入僵局 烏軍總司令坦承難有「深入與出色的突破」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼將軍。美聯社
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼將軍。美聯社

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）受訪時承認，俄烏戰爭「陷入僵局」，並警告對俄反攻可能不會迅速獲得「深入與出色的突破」。

根據衛報轉載，扎盧茲尼接受經濟學人採訪時表示，「就像在第一次世界大戰，我們已經到了讓我們陷入僵局的技術水平」，將需要大規模的技術跳躍才能打破目前僵局，「很可能不會有深入與出色的突破」。

扎盧茲尼指出，烏軍突破俄軍防線時，理應能夠以一天約30公里的速度推進，「如果你看了北約教科書，以及我們計畫反攻時做的算術，4個月本該足夠讓我們到了克里米亞，在克里米亞作戰再回來」。

當麾下部隊毫無進展時，扎盧茲尼懷疑問題是否出在指揮官身上，於是走馬換將，卻仍然沒有帶來好運，直到重讀了一本1941年出版的書時，才獲得了一個觀點。

根據扎盧茲尼的說法，這本書的書名是「突破鞏固的防線」（Breaching Fortified Defence Lines），作者是一位蘇聯紅軍少將，對第一次世界大戰的戰役進行分析，「在我讀到一半之前，就意識到這是我們身處的境地。因為就像當時，我們當今的技術發展水平已經讓我們和我們的敵人都陷入僵持」。

扎盧茲尼還談到戰場上的現實，即俄羅斯對官兵生命的態度導致了進展緩慢，坦承他一開始相信可藉由讓俄軍蒙受重大傷亡，阻止其前進，「這是我的錯，俄羅斯已失去至少15萬人。在任何其他國家，這樣的死傷本該結束戰爭。說實話，這是一個封建國家，最便宜的資源就是人命，而我們擁有的最昂貴的資源就是我們的人民」。

俄烏戰爭 俄羅斯 克里米亞

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