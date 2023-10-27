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王毅將赴白宮與拜登會面 學者曝目的：確保美國不讓習近平「難堪」

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圖為大陸外交部長王毅（左）與美國國務卿布林肯（右）。圖／德國之聲中文網
圖為大陸外交部長王毅（左）與美國國務卿布林肯（右）。圖／德國之聲中文網

中國外交部長王毅週四（10月26日）抵達美國，首先和美國國務卿布林肯會面。有消息人士透露，王毅也將於週五（27日）前往白宮會見拜登。在「拜習會」幾乎勢在必行的背景下，學者認為，王毅此行的目的之一，正是要確保美方屆時不會讓習近平「難堪」。

王毅26日向布林肯表示，「美中兩國有分歧，但亦有共同利益」，兩國需要深入和全面的對話來「減少誤解、穩定雙邊關係」，希望與布林肯進行「有建設性和前瞻性」的討論。

王毅還說，「中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。 因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰手臂粗、誰嗓門大」，而是要以中美三個聯合公報及國際法為主，而「歷史會給出公正的評價」。

美國國務院的新聞稿則指出，兩人這次會晤是「維持溝通管道開放、負責任管控中美關係」努力的一部分，而美國也將會繼續捍衛己方及盟友的利益。布林肯也對前中國總理李克強逝世，表達哀悼之意。

拜習會勢在必行？

路透社引述2名消息人士的說法報導稱，王毅將於26日前往白宮與拜登會面。有鑑於布林肯今年6月訪中時，也獲得習近平親自接見，因此拜登「禮尚往來」的可能性也不小。

各界持續關注拜登與習近平是否會在11月的舊金山「亞太經濟合作」（APEC）高峰會舉行場邊會談，王毅此行似乎也意味著這場「拜習會」已經是板上釘釘的事。

不過，有學者認為，王毅與美方高層會晤的目的，可能也希望確保美國不會在習近平訪美期間，公開發表不利於中國的相關內容。

「威爾遜國際學人中心」季辛吉中美研究所所長戴博（Robert Daly）向法新社表示，王毅可能會向美方尋求保證，要求若習近平到訪舊金山，拜登政府不會透過發布嚴厲的新政策或公開評論讓習近平「難堪」，「他們希望會議能夠順利進行，然後順利結束」。

雖然美中雙邊都表示應該要穩定兩國關係，但是戴博認為，中美媒：美中緊張關係趨緩，拜習會有望成形國和美國對於「穩定」的定義截然不同，華府希望能在不大幅增加衝突可能性的情況下，維持把中國視為威脅，且持續施加壓力的方針。反觀中國的立場則是認為，美國應該停止挑釁和侮辱，如此中國就能專注處理國內經濟疲軟問題。

謝鋒：中美還有一系列高層交往

中美高層在過去幾個月以來持續接觸，除了布林肯，美國財長耶倫、商務部長雷蒙多也先後到訪中國，白宮國安顧問沙利文9月中旬則在馬爾他與王毅會晤；中國外交部副部長孫衛東在9月底訪美。

中國駐美大使謝鋒24日出席「美中關係全國委員會」年度頒獎晚宴時宣讀習近平的信件，稱中美重要高層近期展開一系列交流，雙邊關係「出現了一些止跌企穩的積極跡象……兩國需要找到正確相處之道」。他也透露，「下階段中美還有一系列高層交往」。

在台灣等敏感議題上，謝鋒也呼籲美國「應該尊重中方核心利益和重大關切，按照一個中國原則和中美三個聯合公報」。

美派代表出席「香山論壇」

儘管美中關係似有好轉跡象，但兩國在軍事方面的聯繫進展仍然緩慢。

中國即將在29日起舉辦第十屆「北京香山論壇」，中國國防部發言人吳謙證實，美方將由國防部助理國防部長辦宮事中國事務主任卡萊斯（Cynthia Xanthi Carras）代表出席。

對於此舉是否會成為中美軍方破冰的機會，吳謙則回應：「中方重視發展中美兩軍關係，希望美方與中方相向而行，為兩軍關係健康穩定發展營造有利氛圍。」此外他還表示，中美兩軍關係「面臨的困難和障礙責任完全在美方」，中國對雙方往來的原則是「中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯」。

值得注意的是，兩國軍機和軍艦在南海衝突程度似乎持續升級。26日，雙方互指對方的軍艦及軍機「挑釁、危險」行動。

中國指控，美國的驅逐艦曾於8月19日在南海「抵近滋擾」正常訓練的中國海軍編隊，期間有「大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作」，雙方最靠近時距離為670公尺。美國印太司令部則稱，中國的殲-11戰機在24日對美國B-52戰機進行了攔截，中國飛行員以「不安全、不專業」的方式，以「不受控制的高速接近」，距離近達10英尺（約3公尺），造成雙方可能擦撞的風險。

日前中菲船隻在南海碰撞，拜登回應稱美國支持菲律賓，也引發中方反彈，批評美國「自己跳出來攪渾水」。吳謙說：「我們敦促美方停止插手干涉南海事務，停止拱火滋事，停止破壞南海地區的和平與穩定。」

（綜合報導）

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