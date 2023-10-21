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泰罕見表態 挺陸「一國兩制」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平昨下午會見泰國新總理賽塔。 新華社
大陸國家主席習近平昨下午會見泰國新總理賽塔。 新華社

大陸一帶一路論壇落幕後，仍有多位外國領導人在北京與大陸國家主席習近平舉行會晤，而泰國與大陸發布的聯合新聞公報則罕見指出，泰方承認台灣是中國不可分割的一部分，「泰方支持中國『一國兩制』方針」。

據大陸外交部昨晚訊息，習近平昨下午在人民大會堂會見賽塔時表示，中泰要做高質量共建「一帶一路」的排頭兵，加速中泰鐵路建設。賽塔則特別申明，「台灣是中國領土不可分割的一部分，泰方尊重中方核心利益，堅定恪守一個中國原則」。他也表示希望推動中寮泰聯通發展構想。

隨後的「聯合新聞公報」當中，泰方除表示堅定奉行一個中國政策，「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分」外，還罕見表示支持中國「一國兩制」方針。

這樣的論述在東南亞大國當中相當少見，近年僅習近平於二○二○年初訪緬甸時，雙方聯合聲明有類似的說法。當時緬方重申「堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措」。

而除了賽塔，習近平昨日還與斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈、越南國家主席武文賞、寮國國家主席通倫、巴西眾議長里拉等人會面。根據大陸官方通稿，越南、斯里蘭卡領導人都強調堅定「恪守」或「奉行」一個中國政策。

習近平還對維克拉馬辛哈表示，願繼續向斯方提供不附加政治條件的援助，幫助斯國應對社會民生領域面臨的困難。雙方要全力推進可倫坡港口城和漢班托塔綜合開發項目，打造成「一帶一路」旗艦工程，大陸樂見斯里蘭卡「成為印度洋的商業中心」。他另外對通倫強調要以中寮鐵路沿線開發為重點，穩步推進中寮經濟走廊建設，並指大陸願為寮國經濟發展「繼續提供力所能及的幫助」。

習近平 一帶一路 斯里蘭卡

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