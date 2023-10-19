被習近平稱為「鐵桿朋友」！這國總統赴北京簽自貿協定 冷落歐盟

（德國之聲中文網）塞爾維亞總統武契奇本周二（10月17日）與中國領導人習近平簽署了中塞自由貿易協定。武契奇在社交媒體發文稱讚與中國的自貿協定將為兩國關系開啟新的前景，他說，我們在所有領域都取得了進展。

數據顯示，2022年中國是塞爾維亞僅次於德國的第二大外貿伙伴，兩國間貿易額達到60.5億美元。去年塞爾維亞約三分之一的外國投資來自中國，金額近15億美元。

在塞爾維亞及其巴爾干鄰國，中國在一帶一路框架下在基礎設施建設方面十分活躍。目前在建的項目包括連接布達佩斯和貝爾格萊德的匈塞鐵路以及塞國境內多條高速公路。習近平在會見武契奇時表示，塞爾維亞是中國的鐵桿朋友。

塞爾維亞是與中國簽訂自貿協定的第四個歐洲國家，另外三個是瑞士、冰島和格魯吉亞。

中塞自貿協定的細節內容尚未公布。武契奇表示，塞爾維亞的水果、蜂蜜和葡萄酒生產商將從中獲益。他還希望該協定能在2024年五六月間生效。

選擇歐盟還是中國？

不過作為申請加入歐盟的國家，最遲到獲得正式成員國地位，塞爾維亞就必須放棄與第三國單獨簽訂的自貿協議。塞爾維亞於2014年與歐盟開啟入盟談判程序，迄今已將近十年，但進展有限。

本周一在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行的西巴爾干六國與歐盟的峰會旨在加速這一進程。除塞爾維亞和阿爾巴尼亞，等待加入歐盟的還有波黑、科索沃、北馬其頓和黑山。

與會的德國總理蕭茲表示：對我來說很明顯，在同意這些國家加入歐盟20年後，必須盡快付諸實施。但他同時呼籲西巴爾干國家，為入盟作好自身的功課，包括加大彼此之間的合作。

歐盟委員會主席馮德萊恩重申了她旨在推動西巴爾干國家經濟發展的增長計劃。其內容包括同歐盟內部市場加強聯繫，例如在關稅、電子支付和電子商務領域。她還宣布，歐盟擬推出一個金額60億歐元的投資一攬子計劃，鼓勵有關國家進行必要的改革。按照歐盟理事會主席米歇爾提出的時間表，至2030年，西巴爾干六國有望正式加入歐盟。

上周末，來自塞爾維亞的十多個非政府組織聯合發表聲明，呼籲歐盟及其成員國和其他西方伙伴放棄與專制領導人作令人質疑的交易的政策，尤其是在塞爾維亞，應該支持公民社會的努力，讓今年12月該國即將舉行的選舉自由和公平。

（德新社、路透社）

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