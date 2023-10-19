反對決議遭否決 逾5萬家企業明年起須在歐盟申報營運對氣候影響

歐洲議會已克服右派議員的反對，為通過跨國公司的永續申報新標準鋪路，超過5萬家企業明年1月起將須開始評估自家營運對氣候的影響。

英國金融時報（FT）報導，歐盟正在推動要求企業提高其氣候影響透明度的法案，永續申報標準為其中一環，明確列舉企業應申報的準則，例如汙染、用水以及對當地社區的影響等。這項框架在起草階段就已放鬆監管力道，允許企業只要申報達成巴黎氣候協定全球暖化目標的「實質」努力。

跨黨派的44位右派與自由派歐洲議會議員，原本希望封殺採用新的永續申報新標準，反對申報標準的歐洲議員指出，這些標準會對企業造成太多負擔，因為「複雜且量多」，並強調在環境立法引發傷害歐盟企業競爭力的憂慮下，歐盟應該推動減少繁文縟節。

然而，這項決議18日遭超過半數的歐洲議會議員否決。除了5萬家上市企業明年必須遵守申報標準之外，適用範圍2025年將擴及未上市的大型企業，2026年擴大到上市的中小企業。

歐盟執委會表示，已在努力確保高度符合其他國際申報標準，例如全球申報倡議（GRI）與國際永續標準委員會（ISSB）所提出的標準，讓企業不必在不同地區面臨大不相同的申報要求。GRI執行長范德埃頓說，歐洲議會18日的表決結果，「彰顯這些新規定已從政治討論過渡到實際執行」階段，「成為企業問責的重要轉變，在歐盟與全球皆然」。

氣候智庫E3G資深政策顧問庫茲曼諾娃指出，標準化、透明且可比較的數據，不只能引導企業轉型，也能給予投資人和消費者資訊。

歐盟已藉由「雙重重大性」（Double Materiality）原則，也就是要求企業申報對氣候變遷的影響、自家事業的永續議題、以及營運對環境的影響，和美國等市場做出區隔。