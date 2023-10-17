聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟進北京 俄禁日水產品

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

針對日本自八月起開始將東京電力公司福島第一核電廠的二○一一年三月核災核汙水排海，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署十六日宣布，俄國即日起跟進中國大陸八月就祭出的措施，全面禁止日本水產品輸入。

該署將此舉稱為預防性措施，其官網聲明寫道，為確認日本水產品的安全性，在取得必要、全面的相關資料數據前，將採取此一禁令。日本農林水產省十六日對此指稱，俄方禁令既無科學根據、也不公平，令人遺憾，並呼籲撤回。日本外務省則表示，俄日主管機關十日透過視訊對話後，日方在十五日前已將更多相關資訊交與俄方，今後將持續提供基於科學證據的說明。

日本產經新聞報導認為，日本及歐美各國因俄烏戰爭制裁俄國，除了使莫斯科對這些國家的敵意加深，也加快俄方倒向北京的速度。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）海洋環境實驗室預定十六至廿三日訪日，檢查福島核汙水排海；加拿大、中國及南韓組成的獨立第三方實驗室，亦將參與今年的相關排海監測。

日本 福島 核汙水

延伸閱讀

快拿下！響21年與Japanese Harmony百年紀念款限量登台

日本境外僅2輛 新幹線花魁車12月台南公開亮相

預計11月達成共識！今年建交50周年 日本越南關係擬升至最高層級

台日韓3國教師組織共同聲明 抗議日本排放核廢水入海

相關新聞

波蘭恐變天 在野聯盟可望過半

波蘭國會下議院大選十五日結束投票，根據出口民調，六十六歲前總理圖斯克領銜的在野陣營可望過半。他說，其領導的公民聯盟（ＫＯ...

俄外長18日訪北韓 擬談普亭回訪

北韓官媒朝中社十六日報導，俄羅斯外長拉夫洛夫十八至十九日將訪問北韓。韓聯社報導，他可能與北韓外長崔善姬商討俄國總統普亭出...

跟進北京 俄禁日水產品

針對日本自八月起開始將東京電力公司福島第一核電廠的二○一一年三月核災核汙水排海，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署十六日宣布，俄國...

波蘭政壇或變天 歐盟重拾希望

（德國之聲中文網）盡管歐盟基礎價值委員、來自捷克的維拉·尤洛娃（Vera Jourova）還沒有正式對波蘭反對黨贏得大選做出表態，但目前的選舉結果無疑讓她如釋重負。她與華沙的民族主義保守派政府就波蘭法

誰將主導？與「知心好友」互動為何？普亭訪問陸的五大看點

俄羅斯總統普京預計本周將前往中國會見習近平，這將是他今年首次出訪前蘇聯以外的國家。此次會晤有哪些看點…

預計11月達成共識！今年建交50周年 日本越南關係擬升至最高層級

日本與越南政府正研擬將雙邊關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴關係」，預計在越南國家主席武文賞（Vo VanThuong）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。