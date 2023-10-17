跟進北京 俄禁日水產品

針對日本自八月起開始將東京電力公司福島第一核電廠的二○一一年三月核災核汙水排海，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署十六日宣布，俄國即日起跟進中國大陸八月就祭出的措施，全面禁止日本水產品輸入。

該署將此舉稱為預防性措施，其官網聲明寫道，為確認日本水產品的安全性，在取得必要、全面的相關資料數據前，將採取此一禁令。日本農林水產省十六日對此指稱，俄方禁令既無科學根據、也不公平，令人遺憾，並呼籲撤回。日本外務省則表示，俄日主管機關十日透過視訊對話後，日方在十五日前已將更多相關資訊交與俄方，今後將持續提供基於科學證據的說明。

日本產經新聞報導認為，日本及歐美各國因俄烏戰爭制裁俄國，除了使莫斯科對這些國家的敵意加深，也加快俄方倒向北京的速度。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）海洋環境實驗室預定十六至廿三日訪日，檢查福島核汙水排海；加拿大、中國及南韓組成的獨立第三方實驗室，亦將參與今年的相關排海監測。