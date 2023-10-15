快訊

以色列法醫驗屍發現 被哈瑪斯殺害者遭酷刑、性侵痕跡

大腦已有失智病變，卻仍享有活躍老年可能嗎？名醫曝2個關鍵

整理包／AI 力即國力！廣達林百里 AI 10大金句一次看

烏克蘭人很焦慮？以巴戰起、美歐支持不定 擔心軍援已過高峰

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
烏克蘭人近日因以巴戰起、美歐支持不確定，擔心西方世界的援助將減少。圖為烏國總統澤倫斯基（左）13日在敖德薩與荷蘭總理呂特舉行會談。法新社
烏克蘭人近日因以巴戰起、美歐支持不確定，擔心西方世界的援助將減少。圖為烏國總統澤倫斯基（左）13日在敖德薩與荷蘭總理呂特舉行會談。法新社

紐約時報報導，在以巴戰起、美歐支持不確定之際，如今烏克蘭人擔心西方世界的援助將減少，已有人認為，烏國獲得的支持已過了高峰。

烏克蘭總統澤倫斯基上周在明顯焦慮中親自前往布魯塞爾，與北大西洋公約組織會員國的國防部長會晤，他擔心以巴衝突將轉移世人對俄烏戰的關注，也將使烏克蘭減少獲得他們所需的武器。

美國及北約官員都請澤倫斯基安心，說將立即再提供20億美元的軍事援助。但紐時指出，即使是在以巴衝突7日爆發前，歐洲及美國都有一種強烈感覺，即世界已達「烏克蘭高峰」，也就是說，各國對烏克蘭的支持再也不會像數月前那麼高。

就美國來說，不支持烏克蘭的前總統川普參選下屆總統，已讓人信心動搖，懷疑美國不會繼續大舉支持烏克蘭。就算是歐洲，支持烏克蘭也越來越是個意見分歧的議題。不久前的斯洛維尼亞國會大選，反對軍援烏克蘭的在野黨勝出，成為國會最大黨。波蘭原是烏克蘭最堅定的盟友，15日的國會大選中也凸顯了波烏之間的緊張。德國極右派反對軍援烏克蘭，總理蕭茲正努力爭取選民認同他加強軍隊的主張。

烏克蘭國會議員雅斯科（Yelysaveta Yasko）說，她很悲觀，因為烏國已打了600多天的仗，她現在看不到有領導人採取行動支持烏克蘭。她還說，許多民調顯示民眾仍支持烏克蘭，但各國政治人物開始把烏克蘭當作政爭題材，因此烏克蘭成為其他國家的工具，變成受害者。

多位歐盟外交及安全政策高官說，如果美國刪減對烏克蘭的援助，歐洲無法填補那個援助上的落差。俄國總統普亭曾說，烏克蘭若無西方國家援助，撐不過一周。

烏克蘭 美國 澤倫斯基

延伸閱讀

澤倫斯基突訪總部 北約承諾援烏不變

澤倫斯基訪北約 籲盟邦增援武器以利冬季作戰

澤倫斯基訪問鄰國羅馬尼亞 俄烏開戰後首次

澤倫斯基憂：美政爭影響援烏 學者：恐重蹈越戰覆轍

相關新聞

烏克蘭人很焦慮？以巴戰起、美歐支持不定 擔心軍援已過高峰

紐約時報報導，在以巴戰起、美歐支持不確定之際，如今烏克蘭人擔心西方世界的援助將減少，已有人認為，烏國獲得的支持已過了高峰...

美日大規模聯訓 強化離島防禦

日本放送協會（ＮＨＫ）及產經新聞十四日報導，日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊自十四至卅一日，在九州和沖繩各地的自衛隊和駐日美軍...

紐西蘭變天 中間偏右國家黨躍最大黨

紐西蘭國會大選十四日落幕，中間偏右的在野黨國家黨得票率近四成，將成為最大黨，可望和另一右翼小黨紐西蘭行動黨組成聯合政府。...

羅浮宮、凡爾賽宮收「炸彈威脅」！ 兩館緊急關閉並疏散民眾

法國羅浮宮與凡爾賽宮都接獲炸彈威脅，14日緊急疏散遊客與員工，並關閉場館。法國13日才驚傳校園砍人事件，造成1名教師死亡...

日本政府請求解散統一教 岸田下鄉輔選維安森嚴

日本政府昨天剛向法院提出解散統一教的請求，可以看到首相岸田文雄今天下鄉輔選時維安戒備森嚴，除聽眾必須經過安檢才能進場外，...

普亭預計下周到北京 中俄關係將呈現何種走勢？

今年適逢大陸「一帶一路」十周年，該倡議也是大陸領導人習近平擴大大陸全球影響力的重要地緣政治項目。北京將於10月17、18日舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有逾130個國家確認出席，但預計所有目光都會集中在普亭身上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。