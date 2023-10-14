美國會報告：抗中俄 應加強核武

美國國會戰略態勢委員會十二日發表一四五頁的總結報告呼籲，美國必須準備好與中俄同時作戰，建議美軍擴充傳統戰力、強化結盟，並加強推動核武現代化計畫。

報告建議美國建立第三個能打造核動力潛艦的造船廠，增加彈頭庫存，部署更多洲際彈道飛彈與長程距外武器等，並在亞歐部署更多戰術核武。

美國自二○一○年展開核武現代化計畫，二○一七年檢討時則預估，至二○四六年需耗費四千億美元（約台幣十三兆元）。報告指出，這個卅年計畫需有充足預算，才能達成更新核彈頭、發射系統和相關設施的目標。

該報告提到，美國將首次面對兩個勢均力敵的核武對手，至二○三五年為止，俄羅斯仍是全球最大核武國家，隨著俄國愈來愈仰賴核武，加上中國大陸快速發展核武，都對美國國安甚至美國本土構成威脅，戰火可能從本土延燒到太空和網路等領域。

報告指，美國與盟友在亞洲的傳統軍力優勢消退中，而歐亞同時爆發衝突的可能性正增加；儘管美國與中俄發生重大核子衝突風險仍低，但與中俄發生傳統軍事衝突的風險增加，從而增加美國本土被核攻擊的可能性。

另外，報告分析，中方認為，對台不作為的成本，可能高於美中為台灣開戰的成本，即使冒核戰風險；在與台灣發生衝突和追求更廣泛的國家目標下，中國似已決定改變核武在國安戰略中的角色。

美中因台灣和其他問題日益緊張，美俄為烏克蘭加劇摩擦，拜登政府策略是先打贏俄烏戰爭，同時嚇阻中方侵台；路透指出，該最新報告顛覆美國當前戰略思維。

一位撰寫報告的美國高官指稱，擔心中俄將有某種程度的協調，使美國陷入兩面作戰；但他未透露報告根據的情報是否提到中俄可能正進行核武合作。該報告對美國實力的評估也和拜登政府大相逕庭，白宮認為，美國目前的核武力量足以嚇阻來自中俄核武的合併威脅；該報告分析，中俄在二○二七至二○三五年對美國構成最尖銳風險，現在就有必要下決心。

美國國會去年委任六位民主黨人和六位共和黨人組成戰略態勢委員會，評估美國當前威脅，並就傳統及核武軍備提出改進建議。