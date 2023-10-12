歐洲天然氣管線 又傳被毀

波羅的海一條天然氣管線與通訊電纜近日傳出受損，引發了歐洲各國警覺。芬蘭官員十日表示，最合理的解釋是蓄意破壞，但芬蘭沒有確定任何潛在禍首。

「波羅的海連接管」（Balticconnector）天然氣管線橫跨波羅的海，綿延將近約八十公里，在芬蘭與愛沙尼亞兩國之間運行，可以朝任一方向輸送天然氣，但因為壓力出現不尋常下降而於八日關閉。

芬蘭官員十日表示，初步評估確認明顯的損害，最有可能是蓄意干擾的結果，將列為犯罪進行調查。

芬蘭總統尼尼斯托表示，「天然氣管線與通訊電纜兩者都受損，很可能是外部活動結果」，目前還不清楚損壞原因，芬蘭與愛沙尼亞仍在合作調查。

就在一年前，俄羅斯跟德國之間的北溪天然氣管線遭人炸毀，歐洲國家此後對蓄意破壞的可能性一直特別敏感。但北溪管線遭破壞時，地震學家記錄到兩次不同的爆炸，科學家此次在「波羅的海連接管」周圍卻沒有測量到任何不尋常活動。

赫爾辛基大學地震學研究所主管蒂拉說，「我們沒有偵測到任何爆炸訊號，我們仍在尋找」，但「如果發生了爆炸，肯定是接近或低於偵測的門檻」。

北溪管線遭破壞時，當時歐洲官員很快就把矛頭指向俄羅斯，不料卻發現他們最初的一些理論站不住腳。在此次事件中，官員們對於追究責任抱持著謹慎的態度。

芬蘭官員淡化了這次事件對歐洲天然氣供應的影響，強調這條管線對於芬蘭能源供應並不重要，理由是天然氣在能源供應中占比不大。但經濟部警告，修復工程需要幾個月，今冬天然氣價格可能上漲。

芬蘭最近加入北約，尼尼斯托芬蘭「跟盟邦與夥伴保持聯繫」。北約秘書長史托騰伯格也證實此事，「北約正在分享資訊，隨時準備支援盟邦」。