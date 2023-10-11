國際逮捕令後首次出國 俄羅斯總統普亭明訪吉爾吉斯

英國天空新聞台報導，中亞國家吉爾吉斯總統辦公室表示，俄羅斯總統普亭將在12日到訪。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，普亭就很少出國。國際刑事法庭（ICC）今年3月指控普亭涉嫌把數百名兒童從烏克蘭非法遣送出境，對普亭發布逮捕令，此後普亭完全沒有離開過俄羅斯。

吉爾吉斯總統府官網聲明表示，「應吉爾吉斯共和國總統賈帕羅夫邀請，俄羅斯總統普亭10月12日將到我國進行正式訪問」。

普亭5月跟賈帕羅夫會談時同意訪問吉爾吉斯，但塔斯社與俄羅斯官媒都尚未發布普亭確認出訪新聞。

報導同時指出，普亭下周將前往中國大陸參加在北京舉行的第三屆「一帶一路」論壇。吉爾吉斯與大陸都不是ICC成員，普亭前往這兩國沒有被捕風險。