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矽谷台美產業科技協會年會 烏克蘭醫師感謝台灣

中央社／ 舊金山8日專電

矽谷台美產業科技協會」第20屆年會登場，創會會長邱俊邦等台灣科技人士與會，除論壇外，烏克蘭基督教醫學主席米霍維奇發表演講，感謝台灣醫療團對烏克蘭的援助。

9月過後，矽谷科技社團年會密集展開，主旨「心懷台灣、回饋台灣」的「矽谷台美產業科技協會」（TAITA-SV）第20屆年會7日登場。

「矽谷台美產業科技協會」創會會長、國策顧問邱俊邦親自到場參與年會。協會理事余人仰致詞闡述協會意義，指出多年來協會持續運用資源，促進台灣與美國矽谷公司的產業技術合作交流，協助台灣科技產業升級。

今年，協會邀請來自風險投資、生物科技等領域的業界領袖到場，分享新科技趨勢發展。投資論壇聚焦人工智慧（AI）對解決人力問題和促進半導體產業發展的影響，邀請3位創投人士與會，論壇內容限場內觀看。

舊金山創投公司Cambium Capital運營夥伴勒希辛斯基（Bill Leszinske）為主講人之一，他會後受訪表示，論壇討論AI硬體的重要性，他認為現在硬體工程師短缺，如果有好的技術想法渴望創業，現在正是機會。

勒希辛斯基也看好AI能夠解決半導體人力短缺問題，原本晶片供應鏈上的工作仰賴人工完成，但更強的AI演算法出現將有助「後端工程」自動化。

今年年會在科技創投論壇之外的一大焦點，是烏克蘭基督教醫學主席米霍維奇（Rudolph Myhovich）到場演說，親自感謝台灣醫療人員，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，組成「台灣可以幫助」團隊前往烏克蘭義診。

米霍維奇說，戰爭發生前，沒人預想到危機將至，不過，他相信危機同時帶來了機會，烏克蘭醫師與來自國際社會的醫療團一同努力，開創新的救助模式，並且與全球共享。

烏克蘭 矽谷 醫學

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