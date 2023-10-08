澀谷車禍最新情況！2人受重傷 肇事車疑玩特技失控

日本東京知名的澀谷十字路口昨（7日）晚間發生汽車衝撞人群的事故，造成7人受傷，其中2人的傷勢比一開始預判的嚴重。20多歲的肇事男性說是方向盤操作錯誤，但有目擊有目擊證人指他當時試圖做飄移甩尾失控，才駛進人群。肇事車輛是一輛改裝車。

警視廳以過失傷害的嫌疑逮捕20多歲的男駕駛。肇事汽車疑為改裝的美國車，輪胎與底盤有很大的間隔。日媒採訪一名目擊者，他說，看見同名男子1個小時前，在宮益坂附近，在做單邊翹兩輪的危險駕駛，當時就覺得非常危險。

另一名22歲的目擊者說，肇事車輛當時試圖做飄移甩尾的特技表演，駛進十字路口的同時，發出巨大的煞車聲並轉彎，但轉彎過頭，衝進抽菸區附近的人群。

日媒今日報導，原以為7人皆為輕傷，最新消息指有兩人受到骨盤、頭蓋骨骨折的重傷。警視廳認為該車輛可能是改裝車，除了調查肇事原因，也會調查該車輛有沒有通過車輛檢驗。

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