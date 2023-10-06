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疑涉間諜活動 阿里巴巴比利時物流中心遭查

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比利時國家安全局發聲明稱，正在監控阿里巴巴集團等中國實體在比利時列日市貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。圖/德國之聲中文網
比利時國家安全局發聲明稱，正在監控阿里巴巴集團等中國實體在比利時列日市貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。圖/德國之聲中文網

比利時國家安全局（VSSE）週四（10月5日）發聲明稱，正在監控阿里巴巴集團等中國實體在比利時列日市（Liège）貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。

聲明指出，阿里巴巴對比利時國安局而言「仍然是關切重點」，因為中國法律規定中國企業有義務與北京當局共享數據，且北京「具有意圖和能力」將數據用於非商業用途。

物流軟體疑成數據安全破口

列日機場是歐洲第5大貨運機場，根據官網資訊，其每日貨運量達3000公噸。2018年，阿里巴巴與比利時達成協議在列日機場設立電子商務物流中心，由該集團旗下的物流服務公司「菜鳥」經營，並於2021年啟用。

據「菜鳥」網站介紹，從中國送往西班牙、荷蘭、英國、比利時等國的跨境快遞包裹，最快可5日送達。在國際供應鏈服務方面，「菜鳥」號稱具備「強大的全球端到端網絡、全鏈路可追蹤的數字化能力」，能協助中國製造商「從中國走向全球」、帶領海外品牌「從全球走向中國」。

英國《金融時報》報導，比利時一直在追蹤菜鳥物流中心的營運情形，包含用來簡化物流程序的軟體系統，該系統屬於阿里巴巴「世界電子貿易平台」（EWTP）的一部分。布魯塞爾自由大學當代中國研究所所長霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）表示，最主要的擔憂在於，此平台可能提供中國許多涉及供應鏈的資訊。

知情者稱，「菜鳥」公司可獲取商店、產品、運送細節、流向等資訊。霍爾斯拉格認為，該公司甚至有可能取得最終消費者的訊息：「中國身為一個試圖主導供應鏈的國家，了解消費模式的重大變化和物流鏈的知識，是很有價值的。」

報導指出，早在阿里巴巴的物流中心興建之前，比利時議會便曾提出對間諜活動的憂慮，但當時中方強烈反駁，批評為「無端指控」。

「菜鳥」公司否認有任何不當行為，且主張有遵守歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）。官方稱，物流中心數據儲存在德國的伺服器、由阿裡雲管理。

與阿里巴巴簽協議 比利時吃虧？

比利時司法部長範奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）向《金融時報》表示，與阿里巴巴的談判像是「上個世紀的事」，如今「天真的時代已經過去了」。今年7月，比利時更祭出新規，強化外國投資重大基礎建設的篩查機制。

除了數據隱憂，也有媒體關注阿里巴巴物流協議是否對比利時帶來足夠效益。

2020年，時任比利時首相威爾梅斯（Sophie Wilmès）曾稱，阿里巴巴在列日機場設置物流中心，將使比利時企業更容易出口至中國。

《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）當時報導，部分人士擔憂該物流中心可能導致大量中國產品湧入比利時，但威爾梅斯強調，這能帶動比利時地方經濟，創造就業機會，並幫助中小企業進入中國市場。

《財富》雜誌（Fortune）指出，與阿里巴巴的物流中心協議確實提高了列日機場的貨運量。但最新數據顯示，比利時當地雖獲得便宜進口商品，出口商仍難以打進中國。根據比利時外貿局統計，從2018年至2022年，比利時對中國的貿易逆差增為3倍多，達到276億歐元。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

比利時 阿里巴巴

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