白朗峰縮水！研究人員稱「這原因」所致 未來可能再長高

法新社5日報導，阿爾卑斯山最高峰白朗峰過去2年來高度下降了2.22公尺，如今海拔高度為4805.59公尺。

法國東南部上薩瓦省（Haute-Savoie）首席土地測量師德加黑（Jean des Garets）指出，山脈高度下降可能是夏季降水減少所致，並表示當下一次測量時，白朗峰可能會再「長高」。

白朗峰的岩石峰頂海拔為4792公尺，而岩石上方厚積的冰層高度，會隨每年氣候與風向變化。2001年以來，研究人員每2年測量一次白朗峰高度，希望了解氣候變遷對阿爾卑斯山脈的影響。

一支約20人組成的研究團隊9月中前往山中，並耗費了數天進行測量作業。他們攜帶高科技量測工具，分成8個小隊，並首次使用無人機協助作業。

德加黑說：「測量活動使我們獲益良多，我們現在知道山峰高度與峰頂位置會持續變化，變化幅度甚至可能達5公尺」。