堅持「完全不搭機」旅行22000公里 學者從南太平洋返德國面臨解雇

一位氣候變遷研究人員在所羅門群島的布干維爾（Bougainville）完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國，雇主威脅要把他開除。

衛報4日報導，格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士是原則上拒絕乘坐飛機旅行的環保人士，8月29日接到雇用他的德國基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for the World Economy）告知，要是他本月2日沒出現在辦公室，就會失去他的工作。

事實上，格里馬爾達花了6個月時間研究氣候變遷和全球化對巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）社區的影響後，本周仍在布干維爾的布卡鎮（Buka Town）等著登上貨船返歐，並打算完全不搭飛機，而是用乘貨船、渡輪、火車與長途巴士旅行的方式，來進行這趟全程22000公里的旅程。

格里馬爾達2月就開始上社群媒體平台「X」（前身為推特）貼出了前往南太平洋的行程表與遊記，同時估計返程將花上兩個月，推估將比搭機減少3.6噸碳排放。他在2日表示，「我已經寫信給我的研究院院長，告訴他，我今天不在辦公桌前，而且我將搭船跟走陸路回去」。

My #SlowTravel from Germany🇩🇪 to PNG🇵🇬 for fieldwork research has started.I plan to travel 39,000km on land and sea rather than✈️ to reduce my carbon footprint. My trip will reduce CO2 by 6,7tons compared to✈️-albeit still emitting 2,7tons. Here you can follow daily updates. 1/🧵 pic.twitter.com/3akG7FxTs6 — gianluca grimalda (@GGrimalda) 2023年2月16日

格里馬爾達說自己現在感覺還好，但「過去的一些日子感到相當痛苦，因為我沒有料到，在我的研究院，有人會做出這種行為」，但他認為自己「做了正確的選擇」。

格里馬爾達還表示，航空旅行真的是燃燒化石燃料的最快方式，「所以是讓我們自己走向災難的最快方式，因此，從我的角度來看，作為一個個體，飛行到目前為止可能是我使用大部分碳預算的活動」。

根據報導，格里馬爾達的實地考察本來應該在7月完成，也承認已逾期返回基爾，他原定於9月10日回德國，卻遇到一些無法避免的延誤，像是揮舞大砍刀的強盜勒索贖金、研究項目被偷、很難讓社區民眾跟他談話等等，支持者則認為基爾研究所正利用這個機會，對格里馬爾達參加公民不服從氣候變遷抗議進行報復。

基爾研究所的發言人說，不會公開評論內部人事，「出差的時候，研究院支持員工以氣候友善的方式旅行」。