劍指大陸？G7將成立新框架 重新構築脫碳領域供應鏈

讀賣新聞報導，七大工業國集團（G7）計劃在10月宣布成立新框架，重新建構太陽能面板等脫碳領域的供應鏈，不僅支援新興開發中國家開採關鍵礦物所需的資金和技術，也協助這些國家進行礦物的加工、精煉和相關產品的製造，以降低對近來在再生能源領域存在感提高的中國大陸等國依賴。

報導指出，G7預計將配合世界銀行和國際貨幣基金（IMF）10月9日起在摩洛哥召開的年會，於10月11日宣布這項「供應鏈韌性和包容性強化（RISE）夥伴計畫」。除了G7外，南韓及澳洲等國家也可能參加。世界銀行內部將成立新的基金，日本政府則將對該基金出資500萬美元。年底前也將選出測試支援的國家，與這些國家共享支援內容和產品製造可能性等資訊。

太陽能面板和電動車電池等脫碳技術需要用到許多關鍵礦物。但相較於「上游」的開採地相對分散在世界各地，這些礦物進行加工和精煉的「中游」，及進行相關產品製造的「下游」，大陸都占有極高的市占率。G7各國5月在日本新潟舉行的財長會議上已就推動這個新框架達成共識。