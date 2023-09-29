德媒：禁華為「分兩步走」仍難實現 運營商尋求妥協

德國之聲9月21日報導，據德國媒體獲得的聯邦內政部一份文件，內政部計劃分兩步走，來移除和降低華為、中興部件在德國5G網路中的使用。

首先，自2026年1月起禁止德國市場的三大移動運營商德國電信、沃達豐和 Telefónica在其「核心網路」，即涉及用戶數據的小型計算中心使用華為和中興產品。

第二步，內政部將與運營商簽訂一項公法條約，規定不在所謂的「入口網路」，包括移動通訊基站使用中國制部件。目標是，到2026年10月將其5G網路中國部件的比例降至25%。

據德國媒體報導，在「核心網路」部分，三大運營商確實已經基本實現了淘汰華為、中興部件的目標。不過在「入口網路」部分，據《世界報》9月28日報導，德國電信和沃達豐的各自約12000個5G基站中，約半數來自華為。

三大移動運營商均表示，由於技術、資金以及影響5G網路擴建等諸多原因，內政部的這一計劃很難按期實現。德國編輯部網路（RND）9月28日的報導引述沃達豐稱，此舉「可能導致多年裡，德國會出現一個四處移動的網路黑洞」。

如何具體落實？

信息平台Table.China9月29日報導稱，在這場爭議中，下一個可以採取的步驟或許是，暫時允許華為基站的天線設備保留，但天線網路所使用的技術必須在2026年以前更換。報導稱，盡管這仍不是德國運營商所想要的，但作為妥協方案相對簡單一些，成本低一些。

《世界報》也報導稱，在媒體獲得的內政部要點文件中，提供了一個主意： 文件中將天線技術的「管理系統」稱為關鍵安全前提。因此，運營商現在在檢查是否有可能用其它公司的管理軟硬件取代現有的華為天線技術。

但《世界報》也引述相關企業內部人士稱，「這能否成功，能否可靠運作，還完全是未知數」。

政府內部意見不完全一致

德國之聲此前報導，德國交通與數字化部與內政部的意見有所不同。數字化部指出，涉及5G網路建設中的關鍵部件，德國迄今執行「高標准嚴規定」，已被證明行之有效。

《世界報》引述消息人士稱，內政部擔心天線技術存在被操控、以致德國5G網路被關閉的理論上的可能性。報導稱，運營商方面認為，這「極不現實」。報導引述沃達豐方面稱，這樣的攻擊即便發生也只能發生一次，因為倘若真這樣做，那麼相關中國制造商將在全世界信譽盡失，這是極其高昂的代價。

據Table.China報導，基民盟外交政策專家羅特根（Norbert Röttgen）就運營商指出的資金問題，稱運營商自己難辭其咎，因為多年來，這一趨勢十分明確，「但警告都被忽視」。

據德國編輯部網路報導，華為在一份聲明中批評「網路安全審查政治化」，稱華為「安全記錄很好」，是創新技術的可靠供應商。

（綜合報導）

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