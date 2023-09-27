小蝦米vs.大鯨魚？六名年輕人為氣候變遷控告歐洲32國政府

六名年紀從11至24歲不等的葡萄牙年輕人，向歐洲人權法院（ECHR）控告歐洲32國政府在因應氣候變遷問題上做得不夠，致使其生命、生活等基本人權遭受侵害。若ECHR做出有利原告的判決，將對各國政府產生法律約束力。

英國廣播公司（BBC）報導，24歲的克勞蒂亞．朵亞爾提．阿戈斯丁荷回想起2017年席捲葡萄牙、造成100多人死亡的極端熱浪和森林大火時說：「我感到的是恐懼」；「野火讓我非常焦慮自己的未來會是什麼模樣。」

克勞蒂亞和20歲的弟弟馬丁及11歲的妹妹瑪麗安娜等六名葡萄牙年輕人，已具狀控告歐盟所有成員國、英國、挪威、俄羅斯、瑞士及土耳其等32個國家政府。他們指控這些國家在因應氣候變遷方面做得不夠，未能將溫室氣體排放量減少到足以達成《巴黎氣候協定》將全球暖化限制在攝氏1.5度的目標。

這是向位於法國史特拉斯堡的歐洲人權法院提起此類案件中的首例。若獲勝訴，可能會對相關政府產生具法律約束力的效果。本案的首次聽證會將於周三（27日）稍晚舉行。

這六名原告認為，自2017年以來，葡萄牙每年發生的森林大火是全球暖化的直接結果。原告並主張，由於各國政府不願因應氣候變遷，致使其基本人權受到侵害，包括生命權、隱私權、家庭生活權和不受歧視等權利。

原告說，他們已遭受重大影響，特別是葡萄牙的極端氣溫迫使他們留在室內，並使其睡眠、注意力或運動等能力受到限制。有些人還罹患生態焦慮、過敏和氣喘等呼吸系統疾病。但原告皆未尋求金錢補償。

年僅11歲的瑪麗安娜說：「我想要一個沒有汙染的綠色世界，我想要健康。」「我參與本案是因為我真的很擔心我的未來。我擔心我們居住的地方會是什麼模樣。」

克勞蒂亞說，現在瑪麗安娜只要聽到直升機飛過上空，仍會感到害怕，這讓她想起了2017 年（機上）消防隊員，當時超過202平方公里的森林被焚毀，野火的灰燼不斷從天落下，而他們的房子就在幾哩之外。

原告的律師將在法庭上主張，32個國家政府的現行政策正使全世界在本世紀末前面臨升溫攝氏3度的全球暖化威脅。

為這些原告提供支持的全球法律行動網絡 (GLAN) 主任Gearóid Ó Cuinn說：「這是災難性的升溫。」「如果政府不採取緊急行動，本案的年輕原告將面臨難以忍受的極端高溫，這將損害他們的健康和福祉。我們知道政府有能力採取更多措施來阻止這種情況，但他們選擇不採取行動。」

2021年知名醫學期刊《剌胳針》（Lancet）的一項研究發現，在世界各地的兒裡和青少年中，普遍存在對氣候的焦慮以及對政府因應氣候變遷措施的不滿，並認為這已影響他們的日常作息。

各國政府則辯稱，原告沒有充分證明他們的遭遇與氣候變遷或葡萄牙野火有直接因果關係。被告政府還主張，沒有證據顯示氣候變遷對人類生命或健康造成立即的風險，並認為氣候政策超出了歐洲人權法院的管轄範圍。

Gearóid Ó Cuinn表示：「這六名來自葡萄牙的年輕人都是關心自己未來的尋常百姓，他們將面對32個法律團隊和數百名代表政府的律師，而政府的不作為已經對他們造成了傷害。」「因此，本案是真實版本的『大衛對巨人』。它正在尋求結構性改變，以使我們的未來走上康莊大道。」

以第三方加入本案訴訟的歐洲委員會人權專員米亞托維奇表示，本案有可能決定各國解決氣候議題和人權的方式。歐洲人權法院的判決將立即對32個國家政府產生法律約束力，透過減少溫室氣體排放和逐步淘汰化石燃料來加強對抗氣候變遷的行動。

它也將對一直在氣候變遷相關案件上尋求歐洲人權法院指引各國法院產生影響。歐洲人權法院將在9到18個月內做出判決。