加拿大國會議長表揚「英雄」竟是納粹 波蘭要求引渡

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問加拿大，並在國會聯席會議發表演說，加國下議院議長羅塔（Anthony Rota）介紹了一位98歲的烏克蘭二戰退伍軍人洪卡，並讚揚他是「英雄」，但猶太團體隨即揭發洪卡的服役單位是納粹武裝黨衛軍（Nazi SS）。此事不僅導致羅塔因朝野圍剿而引咎辭去議長，波蘭官員也表示，已經針對引渡洪卡「採取行動」。

Politico Europe報導，波蘭教育部長查內克（Przemysław Czarnek）在社群媒體平台「X」（前身為推特）表示，「鑒於在加拿大國會的醜聞事件，其中涉及於澤倫斯基總統在場的情況下，紀念犯下罪刑的納粹黨衛軍一員，我已針對可能引渡這名男子到波蘭採取行動」。

波蘭國家記憶研究院負責研究與調查過去針對波蘭民族犯下的罪行。查內克貼出了他寫給國家記憶研究院的信件，要求該組織「緊急審查」洪卡是否因針對猶太裔波蘭人犯下罪行而遭到通緝，並指「這類罪行是向加拿大申請引渡他的理由」。

紐約時報與加媒報導，加拿大下議院議長羅塔在這場國會聯席會議介紹了自己選區的選民洪卡，稱他是「第二次世界大戰的烏克蘭裔加拿大戰爭老兵，為烏克蘭獨立對抗俄羅斯」，而且「至今持續支援軍隊」，又說他是「烏克蘭英雄、加拿大英雄，我們感謝他的所有服務」。

根據當時影像，可見到加拿大上下議院議員與其他賓客兩度起立鼓掌，本身是猶太人的澤倫斯基更振臂揮拳。

不過，羅塔表揚這名「烏克蘭英雄」很快就引發風波。加拿大的猶太團體指出，洪卡在二戰效力於納粹志願部隊「烏克蘭第一師」，又稱「黨衛軍第14武裝擲彈兵師」。該單位在二戰期間與納粹德軍並肩作戰對抗蘇聯紅軍，效忠納粹頭子希特勒。加拿大猶太團體表示，洪卡的單位「對大規模屠殺無辜平民負有責任，殘忍和邪惡令人難以想像」。

儘管羅塔上周末為表揚洪卡道歉，並稱自己「隨後知道了更多資訊」。但在野黨和執政自由黨高層、外長趙美蘭陸續呼籲羅塔下台，羅塔26日已宣布辭去議長職務，並重申「深感遺憾」。