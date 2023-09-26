北韓允許外國人入境？陸官媒前一天才放消息 陸外交部今稱：未收通知

中國外交部發言人汪文斌周二（9月26日）在例行發布會上表示，目前中方沒有通過外交渠道收到北韓關於恢復開放邊境的通報。

中國官媒央視前一天報導指出，平壤允許外國人入境北韓，入境遊客需要接受為期兩天的隔離。不過報導並未提及更多細節或是消息的來源。北韓國家媒體並未報導邊境重新開放的任何消息。

由於疫情爆發，北韓自2020年初以來採取了關閉邊境的嚴格措施，即便是海外的北韓公民也被禁止入境。

不過，一段時間以來，北韓顯示出重新開放的跡象，北韓領導人金正恩前往俄羅斯，與普亭舉行了會面。

另外，北韓也派出代表隊前往杭州參加本屆亞運會。

一家經營北韓旅遊路線的丹東海峽國際旅行社在社微信上發布通知：「目前尚未恢復旅行。請耐心等待。」

此前已經向滯留海外的北韓公民打開國門

北韓此前已經允許滯留在國外的北韓公民回國。北韓官媒在8月底報導稱，北韓國家緊急防疫指揮部發表聲明稱，這一決定符合北韓在全球疫情緩和的背景下修訂的疫情管理方針。聲明表示：「返回的人員將在隔離病房接受為期一周的醫學觀察。」

另外，北韓國營的高麗航空公司也在8月底重新開通了國際商業航班。中國外交部當時表示，已批准重啟北京與平壤之間的商業航空旅行，每周三趟往返於平壤與北京。第一架客機已經於8月22日從平壤飛抵北京。

同時，北韓的貨運列車和輪船的運輸量過去一年裡也在緩慢增長。

（路透社，法新社）

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