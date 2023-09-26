忌憚北京 帛琉擬常態部署愛國者飛彈

日本經濟新聞廿五日引述帛琉總統惠恕仁報導，美國和帛琉正商討在此一南太島國常態部署先進的愛國者飛彈防禦系統。報導說，這是華府遏止中國大陸在區域內影響力的作為之一。

帛琉為台灣僅餘的十三個邦交國之一。美國總統拜登廿五日在白宮和帛琉等太平洋島國領袖再度舉行高峰會，峰會雖聚焦氣候變遷、經濟發展及健康照護，但美方仍將此一高層交往視為替更多軍事合作鋪路，以對抗中國。自北京去年四月與索羅門群島簽署安全協定以來，美中對太平洋島國影響力的競爭已更加激烈。

根據一項數十年的協定，帛琉持續獲得美方經濟協助，交換雙方進行防務合作。報導說，帛琉愈來愈關切中國在其領海附近咄咄逼人的海上活動。惠恕仁廿一日接受日經訪問時聲稱，一艘中國研究船五月與八月在未獲帛琉准許下，於帛琉專屬經濟區作業。

惠恕仁表明，「我們期望美軍在場，協助嚇阻這種活動」。他說，希望美國海軍船艦更頻繁造訪帛琉港口。他還說，帛琉信奉已故美國前總統雷根在外交政策上的「雷根主義」，即應憑藉力量維持和平。

帛琉位於美國屬地關島和菲律賓間的戰略位置，成為美軍愈來愈重要的夥伴。隨著共軍將其作戰行動區域延伸至太平洋，美國計畫二○二六年在帛琉裝置超視距雷達系統，提升美國及友邦部隊的海空領域態勢感知。惠恕仁宣稱，該雷達系統恐使帛琉更可能在衝突時成為目標，帛琉已請美國部署愛國者防空系統。

該系統雖曾在軍演時短暫部署帛琉，但帛琉已請求美方常態部署。惠恕仁說，美國將在帛琉設置雷達，「那也該有一旦我們遭攻擊時保護我們的愛國者飛彈」。