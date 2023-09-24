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泰反對黨選新黨魁 盼延續新民主動能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
泰國反對黨23日任命新黨魁柴薩瓦（左2），以延續前進黨的政治生命。（@Chaithawat_MFP via Twitter）
泰國反對黨23日任命新黨魁柴薩瓦（左2），以延續前進黨的政治生命。（@Chaithawat_MFP via Twitter）

泰國新興反對黨「前進黨」23日選出新黨魁

柴薩瓦，盼延續今年選舉帶來的新政治動能。柴薩瓦是前進黨的秘書長，他將接任前黨魁皮塔的任務，在泰國國會扮演最大反對黨。席次數第一的前進黨在今年選舉藉由改革王室等訴求崛起，卻因為參議院不同意皮塔組閣，導致失去執政權力。

與執政黨抗衡

根據《半島電視台》報導，柴薩瓦在從政前是政治雜誌的編輯，不過也參與泰國政治進步派運動超過5年，也是前進黨的創黨成員之一，他將領導握有150席的前進黨，在國會中與314席、以為泰黨為首的執政聯盟抗衡。

前進黨的150席原本是國會最大黨，領先為泰黨的141席，還有順利找到其他反對黨組成312席的執政聯盟，但由於軍方組成的參議院不同意眾議院由前進黨組閣，因此讓當時的前進黨黨魁皮塔無法擔任總理，而皮塔也受到泰國法院調查下，宣布請辭黨魁，但仍有顧問身分，並協助議會以外的政黨事務。

王室改革聲浪漸起

由於前進黨呼籲泰國皇室要改革，尤其是廢除最重可判15年的「褻瀆皇室罪」，改革訴求獲得大量選民支持，但由於泰國軍方與皇室在泰國政治中扮演非常重要的角色，也讓前進黨無法組閣，反而是由前總理塔克辛的親信、為泰黨的塔維辛擔任總理。

而原本流亡在外的塔克辛在為泰黨執政後就宣布回國接受服刑，原本最高法院判8年，但經過泰王瓦吉拉隆特赦後縮短至1年。

泰國人權觀察組織資深研究員法蘇克直言，在軍政府統治時期制定的泰國憲法，有許多可以抓捕異議者的條款，讓泰國平民政治仍受到軍方與皇室影響，很容易就會因為政治糾紛而被取代。但《德國之聲》提到，改革的民意仍持續存在，年輕人對於泰國王室的不滿都在累積中。

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泰國 皮塔 皇室

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