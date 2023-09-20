俄白令海射彈 稱護北極航道

俄羅斯十八日在分隔該國和美國阿拉斯加州的白令海等地軍演，發射多枚巡弋飛彈鎖定海上模擬目標，並強調演習目的為保護俄國在北極的北方航道。路透同日報導認為，俄國雖在陷入膠著的俄烏戰爭中軍力吃緊，但仍亟欲展現在北極與遠東地區保有軍事影響力。

俄國國防部指稱，共發射火神、花崗岩及縞瑪瑙型巡弋飛彈，飛行數百公里攻擊白令海上模擬敵艦目標，參演武器包括陸基、艦載和潛射飛彈與軍機，動員約一萬名兵力，地點包括俄國楚科加半島及楚科奇海，由俄國海軍總司令葉夫梅諾夫校閱。

俄國去年表示，擬以二○三五年為期，注資近三百億美元（約台幣九六七九億元），開發因全球暖化和海冰減少而更易通航的北方航道。該航道從俄國西北端、近挪威與芬蘭邊境的莫曼斯克，一路延伸至靠近阿拉斯加的白令海峽。

另外，俄國外交部十八日聲明，退出巴倫支歐洲北極理事會（ＢＥＡＣ），並將退出原因歸咎該會西方成員國，例如現任主席芬蘭仍未確認十月會將輪值主席權移交俄方，造成該會活動自去年三月以來幾乎停擺。