憂遭逮捕不願外派大陸 日本雇員：微不足道的行為都被視為間諜

鑑於陸續有日本公民被依據中國規定模糊的《反間諜法》拘押，日本公司對於派遣員工赴中國越來越謹慎。

8月下旬，日本放送協會NHK援引日本外交官員證實，一名50多歲的日籍男子被依據《反間諜法》起訴。報導沒有提供改名男子的身份及雇主信息，日本政府也未獲悉該名男子面臨的指控。

2023年3月，《日本時報》報導指出，一名任職於日本製藥公司安斯泰來的男子因違反間諜法在中國被捕。

這只是最近涉及日本公民卷入中國國家安全機構案件的其中兩起。

中國「日益排外」？

據中國官媒新華社報導，中國第十四屆全國人大常委會4月26日表決通過了新修訂的反間諜法。該法是針對2014年通過的《中華人民共和國反間諜法》進行擴展，於今年7月1日生效。

新修訂的反間諜法還擴大了對間諜活動的定義，將針對國家機關或關鍵信息基礎設施的網絡攻擊納入其中。新規定禁止傳輸任何被認為與國家安全相關的信息。然而，對於什麼屬於中國的國家安全和利益沒有明確定義，這使得人們很難確定自己是否違規。

總部位於東京的《產經新聞》7月對在華開展業務的日本企業進行了一項調查。在接受調查的86家企業中，超過53%的企業表示擔心該法律對其在華業務和員工的影響。

曾任東京工業大學講師的技術分析師川口盛之助對德國之聲表示：「中國近年來對外部影響變得更加排斥，也越來越難取得簽證。」

「中國政府的趨勢是封鎖本國國民，讓他們更難與外國人有任何形式的接觸。」

「我可以理解為何日本公司及其員工不敢去中國，」川口說。「他們可以對你提出任何他們想用來針對你的指控，一些毫無意義的事情都可以變成對你不利的證據。」

在被問及是否願意去中國出差時，川口明確回答：「不，絕對不去。」

自2014年以來，至少17名日本公民被依據反間諜法遭到中國當局拘押，9人在閉門審判後被判入獄，其他人仍在等待案件審理。

商業和學術關係面臨考驗

過去，吸引日本企業前往中國的原因是大量的勞動力和相對低廉的工資、容易獲得建廠用地、當地公司是熟客或希望提供零部件或服務。

過去曾多次造訪中國的東京基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）對德國之聲表示，「中日關係將變得更加困難，尤其是在貿易方面」。

納吉說，目前有3.7萬日本中小企業在中國開展業務。他補充說，學術界也同樣受到新規定的影響，他認為自己短期內不太可能再赴中國。

「我本人和許多在中國各個學術領域工作過的同事都非常不願意再次回去，」納吉說道。「令人擔憂的是，任何你做的事情，即便是最微不足道、最無關緊要的行為，都可能被視為某種形式的間諜活動。」

納吉表示，減少與外界學術交流的風險在於誤會將增加，從而導致信任減少和更難克服的挑戰。

地緣政治影響商業

中日在地緣政治上的意見分歧一直給商業連繫蒙上陰影。

2010年，一艘中國漁船被發現在東海尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍的日本領海內非法作業，被日本海上保安廳登船扣押。中日皆聲稱擁有這些無人居住島嶼的主權。

船長詹其雄隨後被送往沖繩面臨指控，引發北京和中國媒體的憤怒批評，進而導致超市、餐館和汽車經銷店等日本在華企業遭到攻擊。

日本上月開始排放福島核汙水後，再次有報導稱日本企業成為攻擊目標，但規模要小許多。

儘管如此，鑑於排放核汙水和尖閣諸島的緊張局勢尚未得到解決，而且日本擔憂中國將試圖入侵台灣，這兩個亞洲鄰國暫時不可能走得更近。

納吉表示，由於日本難以保護身在中國的公民，越來越少日本人希望被派駐當地，更多公司將尋求將其海外業務轉移出中國，並在更安全的地方重建業務，例如越南、菲律賓或印度。

「公司無法保護他們身在中國的員工，而當他們被任意逮捕時，公司也無能為力，」納吉說。「員工無法再帶著家人到中國赴任，所以他們拒絕這些職位。」「中國可能通過這項法律強化其內部意識形態，但它正在損害貿易和經濟，並慢慢成為一個對外界只有自己的理解，完全由中國共產黨控制的國家。」納吉認為：「這對中國企業和社會來說可能是一場災難。」

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