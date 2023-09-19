史前巨獸出沒！巴黎10月拍賣彎龍化石 身價預估4千萬起跳
距今1.5億年歷史的完整彎龍骨化石10月20日將在巴黎德魯奧拍賣會亮相，身價預估120萬歐元（約新台幣4200萬）起跳。
英國廣播公司報導，美國懷俄明州1990年代出土彎龍（Camptosaurus）化石「貝里」（Barry ），命名自發現這具遺骸的古生物學家貝里．詹姆士（Barry James）。
德魯奧拍賣行（Hotel Drouot）負責人吉克洛（Alexandre Giquello）表示，貝里保存得「異常完整」十分難得，「頭骨完整度達到9成，其餘軀幹也有8成左右」。
「貝里」可追溯至侏羅紀晚期（Late Jurassic Period），身高2.1公尺、身長5公尺。
恐龍遺骸在拍賣市場極為罕見，放眼世界各國每年舉槌不出幾次。今年4月歐洲首次拍賣霸王龍（又名暴龍）化石，以新台幣1.8億天價成交。
儘管如此，部分學者擔憂「學術意義非凡的」恐龍化石「貝里」恐怕會落入私人收藏，難以為外界觀賞。
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