揮手告別俄羅斯…金正恩獲贈軍用無人機 朝俄開啟「友誼、團結與合作新時代」

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金正恩9月17日從俄羅斯啟程返國。這是自新冠疫情爆發後，金正恩首次正式出訪，此行雙方主要聚焦於軍事事務。法新社
金正恩9月17日從俄羅斯啟程返國。這是自新冠疫情爆發後，金正恩首次正式出訪，此行雙方主要聚焦於軍事事務。法新社

朝鮮領導人金正恩周日（9月17日）從俄羅斯啟程返國。這是自新冠疫情爆發後，金正恩首次正式出訪，此行雙方主要聚焦於軍事事務，這也加劇了西方國家對莫斯科和平壤將無視制裁達成軍火交易的擔憂。

據俄新社發布了金正恩達乘防彈列車啟程的視頻稱，俄羅斯在阿爾喬姆‧普裡莫爾斯基-1火車站舉行「送別儀式」。塔斯社則報導，金正恩的專列駛向邊境約250公里處。

影片畫面顯示，金正恩在列車上向俄羅斯自然資源部部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）率領的代表團揮手告別，列車離開時播放了俄羅斯進行曲《斯拉夫送行曲》。

俄羅斯媒體此前報導稱，金正恩和俄羅斯國防部長討論了促進軍事合作的實際問題，平壤稱之為雙邊關係的「新全盛時期」。

在訪俄期間，金正恩周三（9月13日）會見了俄羅斯總統普亭，雙方討論了軍事問題、烏克蘭戰爭和深化合作等議題。

據塔斯社報導，周日早些時候，金正恩收到了地區長官贈送的五架爆炸無人機、一架偵察無人機和一件防彈背心。

塔斯社指出，與中國和朝鮮接壤的俄羅斯濱海邊疆區（Primorye）長官還向金正恩「提供了一套防彈保護裝置」和「熱像儀無法檢測的服裝」。

周六，金正恩在符拉迪沃斯托克會見了俄羅斯國防部長，並在當地視察了包括高超音速導彈系統在內的最先進武器。

金正恩從周二開始對俄羅斯遠東地區進行了訪問，而且主要聚焦於軍事議題，這從他的隨行人員以軍官為主、與俄羅斯總統普京互贈步槍以及參觀阿穆爾河畔共青城的一家戰鬥機工廠便可見一斑。

據信，莫斯科有意購買朝鮮彈藥以繼續在烏克蘭作戰，而平壤則希望俄羅斯幫助其發展受到國際譴責的導彈項目。

克里姆林宮表示沒有也不會簽署任何協議。

金正恩周日還會見了在符拉迪沃斯托克學習的朝鮮學生。朝鮮中央通訊社用「熱烈和溫暖」來形容金正恩訪問期間的氣氛，並稱朝鮮和俄羅斯之間正在開啟一個「友誼、團結與合作的新時代」。

（法新社、路透社）

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