抗議浪潮帶來哪些變化？伊朗加重打壓力度 服裝違規者恐遭監禁15年

伊朗女孩瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）的家人在她的一周年忌日前夕公開發聲。9月8日，他們在Instagram上表示，於周六（9月16日）在她的墓前進行悼念。一年以來，阿米尼的家人一直受到安全部門的監視。

安全部門不僅監視她的家庭，全國各地的墓地也都是他們監視的目標，旨在防止民眾聚集，恐像一年前那樣迅速演變成大規模抗議活動。伊朗政府希望阻止這種情況發生。受害者的家庭承受著巨大的壓力。人權活動人士阿哈裡（Shiva Nazar Ahari）接受德國之聲採訪時寫道：「我們以前從未見過如此大規模的逮捕、受害者家人的拘留」。

阿哈裡是伊朗人權委員會的成員，她在過去幾十年裡多次被拘留，曾在監獄中度過數年。2018年以來，她居住在斯洛維尼亞。她指出：「到目前為止，40多名受害者的家屬被逮捕，而且每天不斷有人被逮捕，政治和社會運動人士被關押在監獄裡，遭到審訊或是受到威脅。這些打壓可能會暫時阻止進一步的抗議活動。」

阿米尼之死掀起伊朗抗議浪潮

去年，22歲的阿米尼在前往伊朗首都德黑蘭的旅途中，因未戴好頭巾被風紀警察逮捕，幾小時後，她被從拘留所送到醫院時已經不再有生命跡象，三天後，去年的9月16日，醫院正式宣布她死亡。官方聲稱阿米尼死於心臟病，但這樣的說法未能平息民憤。抗議浪潮始於阿米尼在伊朗西部庫爾德薩格斯(Saghes)的葬禮，抗議浪潮迅速蔓延到全國各地。參與者主要是年輕女性，她們摘下頭巾，口號是「女性、生命、自由」。這場示威活動成為自1979年伊斯蘭共和國成立以來規模最大且持續時間最長的抗議活動。

政府以大規模的暴力打壓作為回應。雖然確切的數據很難獲取，但有獨立人權組織稱，從2022年9月16日至2023年1月底的抗議活動中，伊朗的安全部隊至少殺害了527名示威者，其中包括17名未成年人。

拒戴頭巾

人權活動家阿哈裡堅信，抗議浪潮已經在伊朗社會中引發了改變。其中一個最顯著的變化是女性在公共場合的新形象。伊朗要求女性在公共場合遮蓋頭髮。違反規定就會面對罰款等嚴厲的處罰措施，但許多女性仍然拒絕戴上頭巾。她們將頭巾視為系統性壓制和侮辱的象徵，不願服從相關規定。

自伊朗伊斯蘭革命以來，女性形象在伊朗國家意識形態中扮演著重要角色。不戴頭巾的女性被視為放縱、追求西方生活方式的象徵，被保守派視為對伊斯蘭文化的攻擊。政治體制宣傳的女性形象是戴著頭巾，並且順從且服從的女性。幾十年來，女性在伊朗一直遭受著歧視。世界經濟論壇（WEF）發布的報告也證實了這一點。《2022年全球性別差距報告》中，共146個國家中，伊朗在全球排名第143位。

現居巴黎的國際知名雕塑家巴爾巴德·戈爾希裡（Barbad Golshiri）認為，抗議運動將會帶來長期的影響。「作為伊朗知名作家胡桑·戈爾希裡（Houshang Golshiri）的兒子，他與伊朗的文化和藝術圈有著廣泛的接觸。在接受德國之聲採訪時，巴爾巴德·戈爾希裡說：「女性、生命、自由運動正在從社會的最底層引發一場文化革命。它是對自上世紀80年代以來專制統治者試圖自上而下強加於社會價值觀的一種質疑」。

在伊斯蘭革命的背景下，當權者對教育系統進行伊斯蘭化，要求婦女在公共場合戴頭巾，並流放或拘留了獨立文化和科學界人士。上世紀80年代末，政治犯遭到大規模處決。巴爾巴德·戈爾希裡表示：「現在，政治體制試圖用上世紀80年代的方法來威脅社會」。

伊朗議會於8月22日通過了一項有爭議的法律，其中對違反伊斯蘭著裝規定進行更嚴厲的處罰。懲罰措施包括多次違規者最高可判15年監禁，發布未戴頭巾的女性照片也是被禁止的，還有出境禁令。法律條文規定，允許未戴頭巾的女性入內的超市、餐館或博物館可能會被勒令關門。 與此同時，如果有人侮辱戴面紗的女性，可能面臨最高被關押6個月並被罰74下鞭刑。

阿米尼之死也引起了海外伊朗人的關注。比如2022年10月，流亡德國的伊朗人在柏林組織了一次示威活動。據警方估計，約有8萬人參加了這場集會。紐約大學的中東問題專家阿拉什·阿齊茲（Arash Azizi）對德國之聲表示：「由於安全部隊的鎮壓，伊朗國內形成反對派非常困難。許多人希望，在流亡伊朗人中有一些人物和領袖會組建一個反對派。」他補充說道：「當一些領袖人物在很短的時間內聯手，之後又分道揚鑣時，人們感到非常失望。流亡伊朗人之間似乎很難達成一致。他們最關注的還是自己。在我看來，導致伊朗變革的關鍵力量是目前被拘禁的那些勇敢的人，只有他們才能實現變革。」

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