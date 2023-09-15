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普亭、金正恩互贈步槍 克宮：金正恩將在俄國「多待幾天」
克里姆林宮14日表示，俄羅斯總統普亭欣然接受北韓領導人金正恩邀請回訪北韓。此外，金正恩也將在俄羅斯多待幾天。
BBC報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，金正恩已邀請普亭拜訪北韓，普亭「感激地接受邀請」。
佩斯科夫說，兩人會面時還交換了禮物。普亭贈送金正恩「一把我國製造的最高品質步槍，他也收到一把北韓製步槍」。普亭還贈送金正恩一套太空衣的手套，這套太空衣「曾經多次上到太空」。
此外，佩斯科夫補充說，普亭在峰會後返回莫斯科，但金正恩將在俄國多待幾天，但未進一步說明。
金正恩預計將觀看俄羅斯軍艦展示，並參觀幾間工廠，並於回國途中經停海參威。
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