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利比亞連年內戰基建失修 人禍加劇天災

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。路透
利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。路透

利比亞洪災傷亡慘重，紐約時報和法新社等多家外媒指出，這不僅是天災，也是人禍。

天災部分，帶來豪雨的風暴「丹尼爾」兼具熱帶氣旋與颶風特性，被稱為地中海颶風，其形成需高溫及溼氣，威力將在海水暖化下增強。英國國家氣候衝擊會議科學家指出，地中海中部和大西洋海平面比往常升高攝氏二至三度，可能因此帶來更強烈降雨。聯合國氣候變遷科學諮詢小組今年公布的最新評估報告推斷，全球暖化也將增加地中海颶風強度。

聯合國表示，暖化也使地中海海水量增加與海平面升高、海岸線遭侵蝕，引發洪水，尤其利比亞許多人口住在低窪的沿海地區。ＢＢＣ報導，丹尼爾讓該國部分沿海地區一小時內降下空前的四百多公釐雨量，是通常九月日平均的二六○倍。

人禍部分，世界氣象組織（ＷＭＯ）直言，此次利比亞洪災的大多數死者原本可以躲過一劫。然而，經年的內戰、政治混亂，導致水壩等基礎設施失修，使人謀不臧加劇災情。

自一九六九年起統治利比亞的格達費，在北約支持的「阿拉伯之春」浪潮期間，於二○一一年十月死於反抗軍之手。格達費垮台使人口約七百萬的利比亞出現權力真空，自二○一四至二○二○年境內爆發內戰，國際間各支持敵對的武裝團體，伊斯蘭教好戰分子則和伊斯蘭國聯手，使利比亞政局陷入長期混亂。

自二○二○年起，利比亞分為東西兩個政權。利東為軍事強人哈夫塔領導的派系聯盟及非正規戰士「利比亞國民軍」，聯合國、美國及歐盟承認的利比亞全國團結政府則位於利西。

政治因素使利比亞的公共服務廢弛已久。ＷＭＯ指出，若該國有正常運作的天氣預報服務、當局有發布適當警告，許多人原本可以提早因應或撤離而倖免於難。

ＢＢＣ亦引述利比亞專家報導，缺乏維修和監測是德納兩座水壩潰堤的主因，而且自格達費時期，就欠缺對利東公共建設的投資，該國基建的品質素來為人詬病，資源配置也不當，平時的防災準備根本不夠。

利比亞 地中海 暖化

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