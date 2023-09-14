普亭見金正恩 雙方交換什麼？學者指若一事成真恐困擾烏克蘭

周三（13日），普亭與到訪的北韓最高領導人金正恩在俄羅斯阿穆爾州東方航天發射場會面。在這場會見舉行前，許多國家和分析人士都擔心俄朝兩國會通過這場首腦會晤達成武器和軍事技術交流協議。

白宮國家安全委員會發言人柯比也曾在新聞聲明中表示：「情報信息顯示，俄羅斯國防部長在（7月）訪問北韓期間呼籲平壤向其國家提供火炮彈藥。」

北韓和俄羅斯之間的任何武器交易都將違反聯合國安理會的多項決議。而且更具諷刺意味的是，這當中還包括莫斯科此前曾支持過的決議。

去年9月《紐約時報》報導稱，根據解密的美國情報，俄羅斯從北韓購買了數百萬枚炮彈和火箭，「這一跡象表明全球制裁對其供應鏈造成了嚴重限制，迫使莫斯科轉向被孤立的國家尋求軍事物資」。

日本國士館大學國際關系學俄裔教授秦貝格（Yakov Zinberg）在接受德國之聲採訪時說：「有很多報導說俄羅斯已無法為在烏克蘭作戰的部隊提供足夠彈藥，而我們也知道北韓擁有大量彈藥庫存，北韓既可以提供炮彈，也可以提供火炮。這會讓烏克蘭及其盟友十分擔憂。」

普亭和金正恩會談的內容以及達成的協議並未立刻對外公開。有些專家分析認為，會談的細節和內容可能根本也不會被公布，目的就是把水攪渾，讓局面變得更加復雜。

白宮國家安全委員會發言人柯比上周曾表示，俄羅斯與北韓之間的潛在的武器交易「這表明俄羅斯國防工業結構因為這場戰爭而遭受了多大的損失，普亭變得多麼絕望」。

武器換糧食？

雖然北韓庫存的炮彈十分老舊，無法像先進武器那樣進行精準打擊，但這些炮彈可以用來炮擊烏克蘭的民用設施和陣地。

北韓保留了前蘇聯在北韓戰爭期間向其提供的武器生產設施，並從那時起一直在增加武器儲備。

今年北韓再度遭遇糧食歉收，正在經歷嚴重的糧食短缺。針對北韓的制裁從2017年加強以來，北韓國內一直燃料匱乏。所以金正恩可能向普亭提出從俄羅斯獲得糧食和燃料，緩解短缺的問題。

另外北韓還試圖建立更多的高科技衛星技術，俄羅斯也可能在這方面助力。今年北韓已經兩次發射軍事偵察衛星失敗。金正恩可能會要求普亭分享火箭技術，因為火箭技術在很多情況下與發射遠程導彈所需的技術相同。

甚至核武器技術也可能在北韓的採購清單上，其中包括將核彈頭裝在洲際彈道導彈上安全重返大氣層所需的技術，分析人士認為北韓科學家尚未克服這一挑戰。

首爾梨花女子大學國際關系研究副教授教授萊夫·埃里克·伊斯利（Leif Eric Easley）說，雖然金正恩可能會要求莫斯科提供最先進的技術，如小型核武器或推進核動力潛艇的技術，但普亭不太可能把所有秘密技術都教授於北韓。

他在接受德國之聲採訪時說：「即便是絕望的戰爭機器也不會用其軍事皇冠上的明珠去換取老舊的啞彈。」

據朝中社報導，9月6日，金正恩出席了北韓第一艘戰術核攻擊潛艇「金君玉英雄」號下水典禮。朝中社報導稱，這艘潛艇旨在從水下發射戰術核武器，並且「預示著北韓海軍新篇章的開端」。

海軍核能力是俄羅斯擅長的另一軍事領域。國際關系問題專家伊斯利說：「北韓擁有普亭在烏克蘭將非法戰爭長期化所需的低端彈藥，而莫斯科則擁有潛艇、彈道導彈和衛星技術，這些技術可以幫助平壤克服在經濟制裁下所面臨的技術挑戰。」

路透社引述國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）國防研究人員鄧普西（Joseph Dempsey）的看法指出，俄羅斯獲得冷戰時期的北韓彈藥庫存也許會「拖延衝突，但不太可能改變結果」。

北韓——俄羅斯軸心在亞洲擴大？

伊斯利說，俄羅斯也有可能提議與北韓和中國舉行聯合軍事演習，因為它試圖對南韓和日本增加壓力，並發出這樣的訊息：在烏克蘭問題上和在太平洋地區與美國結盟是要付出代價的。

不過他認為鮮不會同意參加聯合軍演，因為「北韓不想暴露自己在訓練和裝備方面的弱點，即便是在莫斯科和北京面前也是如此」。

伊斯利說：「俄羅斯、北韓和中國之間的信任度如此之低，以至於三方結成真正的聯盟既不可信也不可持續。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】