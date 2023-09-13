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H&M倫敦旗艦店開賣二手服飾 減少快時尚布料浪費

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
瑞典零售服飾巨擘H&M。路透
瑞典零售服飾巨擘H&M。路透

隨著全球快時尚產業面臨的輿論壓力增加，各界要求降低對環境危害、鼓勵衣物回收再利用，瑞典零售服飾巨擘H&M預計10月5日起，在倫敦旗艦店開賣二手衣物及飾品，

路透13日報導，歐盟正針對快時尚產業制定新法規，規範布料浪費行為。H&M曾表示，布料浪費確實是問題，並指出時尚產業生產及消費的方式需要改變。

H&M位於倫敦攝政街（Regent Street）的旗艦店將推出「舊愛」（PRE-LOVED）女裝系列，除了H&M集團自身品牌服飾之外，也將包含其他品牌及設計師服飾，包括Arket、Cos、Monki與Weekday等。

H&M攝政街店去年11月便推出衣物租借服務。攝政接店將成為H&M繼西班牙巴塞隆納今年新開幕的門市後、第二家起售二手服飾的店面。此外，H&M網路商店在瑞典與德國地區也有銷售二手衣。

西班牙快時尚服飾產業領導品牌颯拉（ZARA）的網路商店去年11月在英國試賣二手衣後，9月初也啟動了法國地區二手衣銷售服務。

H&M 快時尚 品牌 倫敦 英國

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