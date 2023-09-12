洪災重創利比亞東部 官員稱罹難人數上萬

風暴「丹尼爾」席捲地中海，北非利比亞遭逢空前洪患。英國衛報引述紅十字會12日報導，利比亞東北部港市德納（Derna）2座水壩潰堤，利國失蹤人數恐已上看1萬人。控制利比亞東部的政府衛生部長賈里爾表示已確認逾3000人罹難，數千人失蹤，實際死亡數字預計達1萬人。

紅十字會與紅新月會國際聯合會人員形容，死亡數字「龐大」。賈里爾指出，德納的情況慘烈，許多社區交通受阻，最終傷亡數字尚待統計。衛報報導，德納多處社區遭徹底沖毀，當地墓園已有700具遺體等待指認。

利比亞東部政府民航部長契基瓦特赴德納勘災後向路透表示，該市災情極嚴重，海中、河谷間和房屋下方都發現罹難者遺體，多棟房屋倒塌，推斷該市應有四分之一地區「消失」，最終傷亡數字勢必相當驚人。

產油國利比亞在2011年推翻強人格達費政權後，面臨內戰、貪汙等問題，建立全國統一政府的嘗試失敗，現分別由東西兩地政府統治，掌控西部的政府以的黎波里為據點，獲國際承認。